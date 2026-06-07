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خبر ویژه نیمار پیش از جام جهانی ۲۰۲۶

خبر ویژه نیمار پیش از جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1795127
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ستاره تیم ملی برزیل با انتشار پیامی در صفحه رسمی جام جهانی اعلام کرد رقابت‌های ۲۰۲۶ آخرین حضور او در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان خواهد بود.

به گزارش ایلنا،  نیمار، کاپیتان و ستاره تیم ملی برزیل، در آستانه آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ از تصمیم خود برای پایان دادن به حضورش در این رقابت‌ها خبر داد.

صفحه رسمی جام جهانی با انتشار تصاویری از حضور نیمار در سه دوره گذشته این مسابقات، به مسیر فوتبالی این بازیکن اشاره کرد. در این پست، تصاویر ستاره برزیلی از جام‌های جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ منتشر شد و صفحه رسمی فیفا در توضیح آن نوشت: «ما رشد او را از نزدیک دیدیم.»

نیمار نیز با واکنش به این پست، پیامی کوتاه منتشر کرد و نوشت: «آخرین رقص»؛ پیامی که از سوی بسیاری به عنوان اعلام پایان حضور او در جام‌های جهانی تعبیر شد.

مهاجم برزیل نخستین بار در جام جهانی ۲۰۱۴ و در ۲۲ سالگی حضور در این رقابت‌ها را تجربه کرد و اکنون آماده است برای چهارمین بار در بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان به میدان برود.

نیمار تاکنون در ۱۳ مسابقه جام جهانی برای برزیل به میدان رفته و موفق شده آمار ۸ گل و ۳ پاس گل را به ثبت برساند.

ستاره سلسائو امیدوار است در آخرین حضور خود در جام جهانی، نقش مهمی در تلاش برزیل برای کسب ششمین قهرمانی جهان ایفا کند و پرونده حضورش در این مسابقات را با خاطره‌ای خوش به پایان برساند.

 

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