پیغام ملیپوش جنجالی برای دختر رییس جمهور: با من تماس بگیر!
یک ادعای جالب باعث شد تا ملیپوش جنجالی و خبرساز تیم ملی کلمبیا در پیغامی برای دختر رییس جمهور این کشور از او درخواست تماس داشته باشد.
به گزارش ایلنا، جیمز رودریگز، کاپیتان تیم ملی فوتبال کلمبیا، به دختر رئیسجمهور کلمبیا، آنتونلا پترو، پس از ادعای بیاحترامی در یک مراسم، پیامی ارسال کرد و از او خواست تا با او تماس بگیرد.
جیمز رودریگز، بازیکن ۳۴ ساله و کاپیتان تیم ملی فوتبال کلمبیا، پیامی به آنتونلا پترو، دختر کوچک رئیسجمهور گاستاو پترو، ارسال کرد. این پیام پس از جنجالی که به دلیل نادیده گرفتن درخواست آنتونلا برای گرفتن عکس با او در مراسم خداحافظی تیم قبل از سفر به جام جهانی به وجود آمد، منتشر شد.
رودریگز در پیام خود نوشت: "آنتونلا، آن عکس انجام میشود. همچنین، پیراهن من را هم برایت میفرستم، بگو کجا آن را برایت بفرستم؟" آنتونلا، که خود را "طرفدار شماره یک تیم ملی کلمبیا" معرفی کرده، گفت که جیمز از دوران کودکی یکی از الگوهای ورزشی او بوده است.
او همچنین از جیمز به خاطر حمایتهایش از خود و سایر همتیمیهایش تشکر کرد و افزود: "همه چیز زمان خود را دارد و اکنون زمان اتحاد برای تیم ملی در جام جهانی است... به زودی میبینمت." این پیام با یک ایموجی پرچم کلمبیا همراه بود.
این واکنش در پاسخ به ویدیویی بود که آنتونلا در آن بیان کرده بود که یکی از بزرگترین آرزوهایش گرفتن عکس با جیمز است. او همچنین به یاد آورد که اولین گلی که در زندگیاش جشن گرفت، گل جیمز در جام جهانی ۲۰۱۴ مقابل اروگوئه بود.
در این میان، جیمز در انتهای پیامش به آنتونلا گفت: "دفعه بعد، بلندتر با من صحبت کن، بغل." این اشاره به این بود که او درخواست آنتونلا را در حین مراسم نشنیده بود.
این جنجال روز پنجشنبه و در مراسمی که رئیسجمهور پترو برای اهدا پرچم ملی به تیم کلمبیا برگزار کرد، به وجود آمد. در تصاویری که در شبکههای اجتماعی منتشر شد، آنتونلا به نظر میرسید که به جیمز نزدیک میشود تا از او عکس و امضا بگیرد، در حالی که جیمز مشغول خوشوبش با دیگر حاضران بود.
این حادثه واکنشهای زیادی در شبکههای اجتماعی به همراه داشت و انتقادات بسیاری از کاربران را به دنبال داشت که معتقد بودند آنتونلا از سوی کاپیتان تیم ملی بیاحترامی شده است. در واکنش به این موضوع، فدراسیون فوتبال کلمبیا روز جمعه حمایت خود را از اعضای تیم ملی اعلام کرد و هرگونه رفتار تهاجمی یا بیاحترامی به بازیکنان را رد کرد و از هواداران خواست تا حمایت خود را از تیم در جام جهانی ادامه دهند.