به گزارش ایلنا، روبرتو مانچینی، با گذشت نزدیک به پنج سال از پیروزی ایتالیا در یورو 2021 در انگلستان، به یاد سخنرانی احساسی جیانلوکا ویالی، دستیار خود، در آستانه فینال پرداخت. او گفت: "وقتی لوکا با بچه‌ها صحبت می‌کرد، همه بسیار هیجان‌زده بودند. سخنرانی او قبل از سفر به ومبلی برای فینال واقعاً فوق‌العاده بود. لوکا برای همه بازیکنان و محیط تیم بسیار مهم بود."

مانچینی در جشنواره سری A در پارما، به موفقیت ایتالیا در سال 2021 اشاره کرد و گفت: "فکر می‌کنم پیروزی هرگز آسان نیست، حتی اگر امکان هدایت تیم‌های با سطح بالا را داشته باشید و همه پیروزی‌ها مهم هستند. اما قطعاً پیروزی در یک تورنمنت اروپایی چیزی فوق‌العاده است و من آن پیروزی را بالاتر از همه پیروزی‌ها قرار می‌دهم."

سرمربی فعلی تیم ال‌سعد در ادامه با افتخار به آمار تیم ملی خود اشاره کرد: "این چهار سالی بود که هرگز شکست نخوردیم، 37 بازی که شامل 30 پیروزی و 7 تساوی بود. این یک رکورد در تاریخ فوتبال است، بهتر از برزیل با پله و آرژانتین با مارادونا. آن تیم کارهای فوق‌العاده‌ای انجام می‌داد، به خوبی بازی می‌کرد و هرگز برای دفاع نمی‌رفت، بلکه همیشه برای حمله می‌رفت. بازیکنان بسیار بااستعداد بودند که از همان روز اول باور داشتند که می‌خواهند کار متفاوتی انجام دهند و نمی‌خواهند تیمی باشند که منتظر بماند. آن‌ها تیمی بودند که می‌خواستند بازی کنند و این کار را انجام دادند و بچه‌ها از روز اول به این موضوع ایمان داشتند."

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