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ترکیب برزیل-مصر | صلاح روی نیمکت

ترکیب برزیل-مصر | صلاح روی نیمکت
کد خبر : 1795120
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برزیل و مصر بامداد یکشنبه در ورزشگاه هانتینگتون بانک فیلد به مصاف یکدیگر می‌روند.

به گزارش ایلنا، جام جهانی تنها پنج روز دیگر در آمریکای شمالی آغاز خواهد شد و به همین دلیل این مسابقه آزمونی مهم برای هر دو تیم به شمار می‌رود.

برزیل پس از پیروزی پرگل ۶ بر ۲ مقابل پاناما وارد این بازی می‌شود و آماده‌سازی خود را برای نخستین دیدار مرحله گروهی برابر مراکش ادامه می‌دهد.

در سوی دیگر، مصر، حریف ایران در دور گروهی جام جهانی، نیز با روحیه‌ای بالا پا به این مسابقه می‌گذارد. شاگردان حسام حسن در آخرین بازی خود روسیه را ۱-۰ شکست دادند و حالا به دنبال کسب اعتمادبه‌نفس بیشتر پیش از آغاز رقابت‌های گروه G هستند که در آن با بلژیک، ایران و نیوزیلند هم‌گروه هستند.

ترکیب اصلی برزیل:

آلیسون، وسلی، مارکینیوش، ایبانیز، سانتوس، کاسمیرو، گیمارش، پاکتا، وینیسیوس، رافینیا، تیاگو

ترکیب اصلی مصر:

مصطفی شوبیر، هانی، فتحی، ابراهیم، فتوح، عطیه، لاشین، زیکو، ترزگه، حسن، مرموش

 

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