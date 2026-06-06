خرید بزرگ برایتون در رقابت با چلسی

به گزارش ایلنا، باشگاه برایتون با وجود پیشنهادات رقابتی از سوی چلسی و نیوکاسل، موفق به جذب زادوک یوهانا، وینگر ۱۸ ساله نیجریه‌ای شد. این بازیکن جوان قراردادی پنج‌ساله با باشگاه امضا کرده و تا ژوئن ۲۰۳۱ در این تیم خواهد بود. او به زودی برای انجام معاینات پزشکی به انگلستان سفر خواهد کرد و این انتقال در زمان بازگشایی پنجره نقل و انتقالات نهایی خواهد شد.

سرمربی برایتون، فابیان هورزِلر، در مورد این انتقال گفت: "من منتظر کار کردن با زادوک هستم. با توجه به بازی‌های او و ویژگی‌هایش، او بازیکنی است که می‌تواند در خط حمله تأثیرگذار باشد. او هنوز جوان است و به زمان نیاز دارد تا به باشگاه و لیگ برتر عادت کند، اما او بازیکنی هیجان‌انگیز برای تماشا است و خلاقیتی را به ارمغان می‌آورد که می‌دانیم هواداران‌مان از آن لذت خواهند برد."

باشگاه برایتون مذاکرات خود را با استکهلم در آخر هفته گذشته آغاز کرد، در حالی که نیوکاسل و چلسی پیشنهاداتی در حدود ۲۱ میلیون پوند ارائه دادند، اما یوهانا آینده‌ای در ترکیب اصلی این باشگاه را می‌بیند.

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