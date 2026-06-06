خرید بزرگ برایتون در رقابت با چلسی
باشگاه برایتون با موفقیت وینگر جوان و ستاره زادوک یوهانا را از تیم استکهلم به خدمت گرفت و این انتقال به قیمت ۲۱.۳ میلیون پوند انجام شد، رقمی که به عنوان یک فروش رکوردی در لیگ برتر سوئد ثبت شده است.
به گزارش ایلنا، باشگاه برایتون با وجود پیشنهادات رقابتی از سوی چلسی و نیوکاسل، موفق به جذب زادوک یوهانا، وینگر ۱۸ ساله نیجریهای شد. این بازیکن جوان قراردادی پنجساله با باشگاه امضا کرده و تا ژوئن ۲۰۳۱ در این تیم خواهد بود. او به زودی برای انجام معاینات پزشکی به انگلستان سفر خواهد کرد و این انتقال در زمان بازگشایی پنجره نقل و انتقالات نهایی خواهد شد.
سرمربی برایتون، فابیان هورزِلر، در مورد این انتقال گفت: "من منتظر کار کردن با زادوک هستم. با توجه به بازیهای او و ویژگیهایش، او بازیکنی است که میتواند در خط حمله تأثیرگذار باشد. او هنوز جوان است و به زمان نیاز دارد تا به باشگاه و لیگ برتر عادت کند، اما او بازیکنی هیجانانگیز برای تماشا است و خلاقیتی را به ارمغان میآورد که میدانیم هوادارانمان از آن لذت خواهند برد."
باشگاه برایتون مذاکرات خود را با استکهلم در آخر هفته گذشته آغاز کرد، در حالی که نیوکاسل و چلسی پیشنهاداتی در حدود ۲۱ میلیون پوند ارائه دادند، اما یوهانا آیندهای در ترکیب اصلی این باشگاه را میبیند.