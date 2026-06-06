جنجال در بازی دوستانه: لئائو با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد
در ادامه روزهای ناامیدکنندهاش، رافا لئائو، مهاجم میلان و تیم ملی پرتغال، در جریان بازی دوستانه این تیم مقابل شیلی در دقایق پایانی نیمه اول، با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین بازی اخراج شد.
به گزارش ایلنا، رافا لئائو در این بازی که به منظور آمادهسازی برای جام جهانی 2026 برگزار شد، در دقایق پایانی نیمه اول به دلیل درگیری با ایوان رومان، بازیکن شیلی، از زمین اخراج شد. این درگیری زمانی آغاز شد که لئائو به دفاع از همتیمیاش، ژوآو کانسلو، که مورد خطای بازیکن شیلی قرار گرفته بود، وارد عمل شد.
در این درگیری، لئائو و رومان به شدت با یکدیگر درگیر شدند و در نهایت هر دو بازیکن با کارت قرمز مستقیم داور مواجه شدند. این اتفاق در حالی رخ داد که پرتغال به دنبال آمادهسازی برای اولین بازی خود در جام جهانی، که قرار است در تاریخ 17 ژوئن ساعت 19 برابر کنگو برگزار شود، بود.
با وجود این اتفاق تیم ملی پرتغال در این بازی دوستانه موفق به پیروزی 2-1 شد. گلهای پرتغال را در نیمه دوم گونسالو گدس و برونو فرناندس به ثمر رساندند و تنها گل شیلی را لوکاس سپدا به ثبت رساند.