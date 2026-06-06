به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا که در تاریخ 15 ژوئن در اولین بازی خود در جام جهانی 2026 به مصاف کاپ‌ورد خواهد رفت، از تغییرات مهمی در قوانین داوری مطلع شد. یکی از این تغییرات، جریمه بازیکنانی است که در حین بحث با حریف، دهان خود را می‌پوشانند. این جریمه تنها در مواردی که درگیری وجود داشته باشد، اعمال خواهد شد و در صورتی که دو بازیکن به صورت دوستانه گفتگو کنند، شامل این قانون نخواهد شد.

علاوه بر این، چرخه کارت‌های زرد در پایان مرحله گروهی و همچنین در پایان مرحله یک‌چهارم نهایی دوباره شروع خواهد شد. همچنین، استفاده از VAR (سیستم کمک‌داور ویدیویی) گسترش خواهد یافت و قادر خواهد بود تا کرنرهای اشتباهی و کارت‌های زرد دوم را بررسی کند. همچنین، زمان محدودی برای اجرای پرتاب‌های اوت و بازگشت دروازه‌بان به بازی تعیین خواهد شد و یک شمارش معکوس ده ثانیه‌ای برای خروج بازیکن تعویضی از زمین بازی وجود خواهد داشت.

پیر لوییجی کولینا، رئیس کمیته داوران فیفا، همچنین اعلام کرد که بازیکنی که به‌عنوان نشانه‌ای از نارضایتی از یک تصمیم داوری زمین را ترک کند، با اخراج مواجه خواهد شد و هر عضو تیم، چه بازیکن و چه کادر فنی، که به این عمل دامن بزند، نیز مجازات خواهد شد. هدف از این تصمیمات، به گفته کولینا "پاکسازی فوتبال" و "افزایش سرعت بازی" است.

همچنین، در تمامی مسابقات جام جهانی، دو وقفه سه دقیقه‌ای برای استراحت به دلیل گرمای هوا در میانه هر نیمه در نظر گرفته شده است.

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