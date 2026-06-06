دشان: اولیسه حالا در جمع بهترینهای جهان است
سرمربی تیم ملی فرانسه با تمجید از مایکل اولیسه، ستاره بایرن مونیخ، او را یکی از بهترین بازیکنان حال حاضر فوتبال جهان توصیف کرد و درباره آینده این وینگر فرانسوی نیز اظهارنظر کرد.
به گزارش ایلنا، مایکل اولیسه در روزهای منتهی به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ به یکی از سوژههای اصلی اردوی تیم ملی فرانسه تبدیل شده است. در شرایطی که گمانهزنیهای زیادی درباره آینده این بازیکن مطرح میشود، دیدیه دشان نیز به تمجید از عملکرد او پرداخت.
سرمربی تیم ملی فرانسه در گفتوگو با روزنامه مارکا، درباره روند پیشرفت اولیسه اظهار داشت: «پیش از حضور او در تیم المپیک فرانسه نیز عملکردش را زیر نظر داشتم. در ابتدای حضور در تیم ملی، روند تطبیق او تدریجی بود اما حالا پس از یک فصل بسیار موفق، به بازیکنی تأثیرگذار تبدیل شده است.»
دشان با اشاره به ویژگیهای شخصیتی این بازیکن افزود: «اولیسه فردی آرام، کمحرف و تا حدی خجالتی است، اما زمانی که وارد زمین میشود کیفیت واقعی خود را نشان میدهد. او پیشرفت چشمگیری داشته و اکنون در بالاترین سطح فوتبال جهان قرار گرفته است.»
سرمربی فرانسه ادامه داد: «برای موفقیت او بسیار خوشحالم، اما بیشترین سهم این پیشرفت متعلق به خودش است. امروز اولیسه در میان بازیکنانی قرار دارد که در سطح اول فوتبال جهان میدرخشند.»
دشان همچنین به توجه گسترده رسانهها نسبت به این بازیکن اشاره کرد و گفت: «او چندان علاقهای به قرار گرفتن در مرکز توجهات ندارد. مهمترین موضوع برایش فوتبال و عملکرد در زمین مسابقه است. با این حال پیشرفتی که در سالهای اخیر داشته واقعاً قابل توجه بوده است.»
سرمربی خروسها درباره احتمال تغییر باشگاه اولیسه نیز اظهار نظر کرد و گفت: «این خود اوست که باید تصمیم بگیرد ماندن در بایرن مونیخ انتخاب بهتری است یا زمان یک چالش جدید فرا رسیده است. در چنین شرایطی نمیتوان درباره درست یا غلط بودن تصمیمها صحبت کرد.»
وی افزود: «اگر جای مسئولان بایرن مونیخ بودم، قطعاً ترجیح میدادم او در تیم باقی بماند، زیرا بازیکن بسیار مهمی برای این باشگاه محسوب میشود. با این حال طبیعی است که باشگاههای بزرگ دیگری نیز شرایط او را دنبال کنند.»
دشان در پایان تأکید کرد: «هیچ تردیدی ندارم که اولیسه در هر تیمی بتواند همان کیفیتی را ارائه دهد که در بایرن مونیخ و تیم ملی فرانسه از خود نشان داده است. البته شاید این موضوع چندان به مذاق مدیران بایرن خوش نیاید.»