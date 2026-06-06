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گوآردیولا حوالی بارسلونا آفتابی شد (عکس)

گوآردیولا حوالی بارسلونا آفتابی شد (عکس)
کد خبر : 1795109
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تنها چند روز بعد از اعلام خبر مربوط به استراحت پپ گواردیولا، سرمربی موفق اسپانیایی با حضور در مراسمی خبرساز و در کانون شایعات قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، در دومین روز کامل جشنواره موسیقی پریماورا ساند، اجرای گروه The Cure با حضور چهره‌های معروفی همچون خوان لابورتا، رئیس جدید بارسلونا و پپ گواردیولا، سرمربی سابق منچسترسیتی، توجه‌ها را به خود جلب کرد.

در این رویداد، که به خاطر صدای خاص و شخصیت رابرت اسمیت، خواننده گروه The Cure، مورد توجه قرار گرفت، لابورتا و گواردیولا به همراه ژاوی پوئیگ، مدیر بارسلونا، حضور داشتند. عکسی از این سه نفر در اینستاگرام پوئیگ منتشر شده است.

پپ گواردیولا که به تازگی از یک دوره ده ساله در لیگ برتر انگلیس بازگشته، در بارسلونا به سر می‌برد. او در مراسم افتتاحیه زمین جدید کرویف در مدرسه قدیمی‌اش، لا سال مانرسا، به این نکته اشاره کرد که لیگ قهرمانان اروپا "پروژه‌ها را نابود می‌کند" و امیدوار است که این موضوع شامل بارسلونا نشود، به ویژه اگر این تیم به زودی قهرمان شود.

این مربی همچنین درباره بازار نقل و انتقالات صحبت کرد و گفت که هافبک پرتغالی، برناردو سیلوا، به دلیل توانایی‌های بالایش، به خوبی با تیم بارسلونا سازگار خواهد شد.

گوآردیولا حوالی بارسلونا آفتابی شد (عکس)

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