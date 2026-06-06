وضعیت شوکه کننده تونس قبل از جام جهانی

به گزارش ایلنا، تیم ملی تونس در آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ با شکست سنگینی برابر بلژیک روبه‌رو شد؛ نتیجه‌ای که نگرانی‌ها درباره شرایط این تیم در آستانه مسابقات را افزایش داده است.

شاگردان صبری لاموشی که پیش از این در جریان آماده‌سازی خود نتایج چندان امیدوارکننده‌ای کسب نکرده بودند، در دیدار مقابل بلژیک نیز نمایش ضعیفی ارائه دادند. تونس پیش از این با برتری حداقلی برابر هائیتی، تساوی مقابل کانادا و شکست برابر اتریش، مسیر پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشته بود.

لاموشی در این مسابقه با ترکیبی متفاوت و در غیاب چند بازیکن اصلی از جمله هانیبال مجبری تیمش را به میدان فرستاد، اما بلژیک از همان ابتدای بازی بر جریان مسابقه تسلط داشت. هرچند میزبان در نیمه نخست فرصت‌های متعددی را از دست داد و تنها یک بار توسط لئاندرو تروسار به گل رسید، اما شرایط در نیمه دوم برای تونس دشوارتر شد.

اخراج اسماعیل غربی در دقیقه ۶۱ باعث شد کار تونس برای بازگشت به بازی سخت‌تر شود و در نهایت بلژیک با استفاده از برتری عددی خود موفق شد اختلاف را افزایش دهد. دیدار دو تیم با شکست سنگین تونس و واکنش منفی هواداران این تیم به پایان رسید.

سرمربی تونس در نشست خبری پس از مسابقه با انتقاد از عملکرد بازیکنانش گفت: «برای تحقق رویاهای بزرگ آمده بودیم اما در این مسابقه هیچ نشانی از آن دیده نشد. آنچه امروز اتفاق افتاد بیشتر شبیه یک کابوس بود. از نمایش تیمم رضایت ندارم و بابت این نتیجه احساس شرمندگی می‌کنم. هواداران حق دارند ناراحت باشند، چون برای حمایت از تیم مسیر طولانی را طی کردند.»

با این حال لاموشی تلاش کرد فضای تیم را پیش از شروع جام جهانی آرام نگه دارد. او با اشاره به نتایج اخیر تیمش اظهار داشت: «در چهار مسابقه گذشته هفت گل دریافت کرده‌ایم و تنها یک بار موفق به گلزنی شده‌ایم، اما ترکیب اصلی مدنظر من برای دیدار نخست شکل گرفته و امیدوارم عملکرد متفاوتی را شاهد باشیم.»

تونس در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با تیم‌های سوئد، ژاپن و هلند هم‌گروه است و کمتر از دو هفته تا نخستین دیدار این تیم در مسابقات باقی مانده است. در چنین شرایطی، کادر فنی تونس باید در مدت زمان کوتاه باقی‌مانده راهکاری برای بهبود شرایط فنی و روحی تیم پیدا کند.

گفتنی است بازیکنان تونس پس از پایان دیدار برابر بلژیک بدون حضور در میکسدزون ورزشگاه، محل مسابقه را ترک کردند و حاضر به گفت‌وگو با رسانه‌ها نشدند.

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