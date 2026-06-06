از صعود رم به لیگ قهرمانان شگفتزده شدم
واکنش اسطوره ایتالیا به غیبت این تیم در جام جهانی
فرانچسکو توتی، اسطوره فوتبال ایتالیا و باشگاه رم، در حاشیه حضورش در تور جهانی پدل EA7 در استانبول، به تحلیل وضعیت تیم ملی ترکیه، غیبت ایتالیا در جام جهانی و موفقیتهای اخیر رم پرداخت.
به گزارش ایلنا، توتی در ابتدا به تمجید از وینچنزو مانچینی، سرمربی تیم ملی ترکیه، پرداخت و گفت: "او این کار را آغاز کرده و کارهای بزرگی انجام میدهد. برای او آرزوی بهترینها را دارم زیرا این اولین تجربهاش به عنوان سرمربی در یک جام جهانی مهم و با کشوری جذاب است. مطمئنم که تمام تلاشش را برای پیشرفت ترکیه خواهد کرد." او همچنین به تواناییهای مانچینی در دوران بازیاش اشاره کرد و گفت: "او از همان زمان که بازیکن بود، پایههای لازم برای مربیگری را داشت."
توتی در ادامه به استعدادهای جوان تیم ملی ترکیه اشاره کرد و درباره کنان ییلدیض، ستاره جوان یوونتوس، گفت: "او بازیکنی جوان است که همه بر او انتظارات بالایی دارند. او برای تیم بسیار فداکاری میکند و بازیکن تکنیکی و پیشرفتهای است. فکر میکنم میتواند کمک بزرگی به ترکیه کند. آیا او یک شماره 10 است؟ نه، یک شماره 9.5 است." همچنین به آردا گولر نیز اشاره کرد و گفت: "او هم بازیکن بزرگی است و میتواند تفاوت ایجاد کند."
توتی در مورد غیبت ایتالیا در جام جهانی گفت: "بدون ایتالیا، جام جهانی متفاوت است. نه تنها برای ما ایتالیاییها، بلکه برای کل جهان، زیرا ایتالیا یکی از جذابترین و مهمترین تیمهاست. وقتی این تیمها غایب هستند، یک بخش بزرگ از جام جهانی کم است." او ابراز ناراحتی کرد که این سومین جام جهانی متوالی است که ایتالیا غایب است و افزود: "امیدوارم جام جهانی خوبی باشد و شاهد سورپرایزهای بیشتری باشیم."
در پایان، توتی به موفقیت رم در صعود به لیگ قهرمانان اشاره کرد و گفت: "صادقانه بگویم، فکر نمیکردم رم بتواند به منطقه لیگ قهرمانان برسد. اما آنها توانستند شرایطی را که هیچکس انتظارش را نداشت، تغییر دهند."