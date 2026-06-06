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حواشی ادامه‌دار میزبانی آمریکا در جام جهانی ۲۰۲۶

فوری: بازداشت عکاس تیم ملی عراق در آمریکا و دیپورت دوباره به کشورش!

فوری: بازداشت عکاس تیم ملی عراق در آمریکا و دیپورت دوباره به کشورش!
کد خبر : 1795091
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طلال صلاح، عکاس تیم ملی عراق در جام جهانی، به دلیل مشکلات ورود به ایالات متحده، به مدت ۱۳ ساعت بازداشت و سپس به بغداد دیپورت شد.

به گزارش ایلنا، طلال صلاح، عکاس تیم ملی عراق در جام جهانی، نتوانست وارد ایالات متحده شود و در نهایت به بغداد، پایتخت کشورش، دیپورت گردید. این خبر توسط خبرگزاری عراقی شفق گزارش شده است.

بر اساس اطلاعات این خبرگزاری، صلاح پس از ورود به ایالات متحده به مدت ۱۳ ساعت در بازداشت بود. پس از این مدت، ورود او به کشور آمریکا رد شد و او به بغداد دیپورت گردید. به همین دلیل، هیچ ثبت‌نامی در پروفایل رسمی تیم ملی عراق از ورود او برای شرکت در جام جهانی وجود ندارد.

آخرین عکسی که در ارتباط با جام جهانی در صفحه اینستاگرام تیم ملی عراق منتشر شده، مربوط به پرواز کاروان تیم ملی به ایالات متحده است.

در همین حال، در زمان ورود تیم ملی عراق به ایالات متحده، مهاجم این تیم، ایمن حسین، به مدت هفت ساعت مورد بازجویی قرار گرفت و تحت فرآیندهای تحقیقاتی و بررسی قرار گرفت تا در نهایت آزاد شود.

تیم ملی عراق در گروه I جام جهانی قرار دارد و با تیم‌های فرانسه، نروژ و سنگال هم‌گروه است. اولین بازی این تیم در تاریخ ۱۶ ژوئن مقابل نروژ برگزار خواهد شد.

 

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