پاسخ تند همیلتون به انتقادات: هنوز سرعت خوبی دارم!

به گزارش ایلنا، لوئیس هملتون در مرحله تعیین خط گرندپری موناکو برای دومین مسابقه متوالی هم‌تیمی خود، چارلز لکلرک را شکست داد و در رده سوم قرار گرفت. این در حالی است که کیمی آنتونلی موفق به کسب جایگاه نخست و مکس ورشتپن در رده دوم شد. هملتون با این عملکرد، نشان داد که هنوز سرعت قابل توجهی دارد و به انتقادات منفی از سوی منتقدانش پاسخ داد.

هملتون، که فصل گذشته را با فراری دشوار گذرانده بود، در ماه گذشته اعلام کرد که برخی افراد در تلاش هستند تا او را از مسابقات بازنشسته کنند و او قصد دارد سال‌ها در فرمول یک باقی بماند. او گفت: «من در وضعیت خوبی با ماشین و تیم هستم. می‌توانید ببینید که هنوز سرعت خوبی دارم. هیچ کمبودی در سرعت وجود ندارد و من بابت این موضوع بسیار خوشحالم.»

راننده فراری همچنین به تغییرات جزئی در تنظیمات ماشین اشاره کرد و گفت که ماشین در مرحله تعیین خط احساس متفاوتی داشت. او افزود: «در Q1، ماشین در وضعیت بدی بود و من مجبور شدم تغییرات بزرگی در بال جلو ایجاد کنم تا تعادل ماشین را بهبود بخشم. در نهایت، ما فرصت رقابت برای جایگاه نخست را از دست دادیم، اما من از عملکردم راضی هستم.»

چارلز لکلرک، هم‌تیمی هملتون، پس از تصادف در مرحله تعیین خط، به مشکلاتی که با ماشینش داشت اشاره کرد و گفت: «این یک ترکیب از عوامل مختلف بود. در دو هفته گذشته، مشکلات خاصی با ماشینم داشتم که باعث شد در کنترل آن دچار مشکل شوم.»

لکلرک در پایان افزود که امیدوار است با آزمایش راه‌حل‌های جدید در بارسلونا، مشکلاتش برطرف شود. او گفت: «ثبات ماشین در حال حاضر بسیار دشوار است و این باعث می‌شود که من در Q3 فشار بیشتری بیاورم بدون اینکه واقعاً حد و مرز ماشین را بدانم و در نهایت از حد خود فراتر می‌روم.»

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