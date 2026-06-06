بازجویی از مهاجم سرشناس عراقی در لحظه ورود به خاک آمریکا!

به گزارش ایلنا، مهاجم تیم ملی فوتبال عراق، ایمن حسین، پس از ورود به فرودگاه اوهار شیکاگو به مدت نزدیک به هفت ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. این اتفاق در حالی رخ داد که تیم ملی عراق برای نخستین بار از سال 1986 به جام جهانی راه یافته است.

ایمن حسین، مهاجم تیم ملی فوتبال عراق، صبح روز شنبه پس از ورود به شیکاگو با تیم ملی، به مدت نزدیک به هفت ساعت در فرودگاه اوهار بازجویی شد. یک مقام ورزشی عراقی اعلام کرد که حسین در نهایت اجازه ورود به آمریکا را پیدا کرد، اما عکاس تیم ملی از ورود به این کشور محروم شد.

این مقام که با کمیته المپیک عراق همکاری دارد، گفت که هیچ نظری از فدراسیون فوتبال عراق یا ایمن حسین، که نقش کلیدی در صعود تیم به جام جهانی داشته است، دریافت نشده است. حسین با گلزنی در بازی‌های مقدماتی، صعود تیم را تضمین کرد.

اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده و وزارت امنیت میهن هنوز به درخواست‌های رسانه‌ها برای اظهارنظر در مورد این بازجویی پاسخ نداده‌اند. همچنین، رسانه‌های عراقی نیز به این موضوع پرداخته‌اند.

علاقه‌مندان به فوتبال در ساعات اولیه صبح برای استقبال از تیم ملی عراق در فرودگاه حاضر شدند و با در دست داشتن پرچم‌ها از بازیکنان خواستند تا برای عکس گرفتن توقف کنند. به گفته مقام عراقی، پس از ورود حسین، گوشی او مورد بازرسی قرار گرفت.

عکاس تیم ملی، طلال صلاح، نیز به مدت بیش از 10 ساعت بازداشت و مورد بازرسی مشابه قرار گرفت و در نهایت اجازه ورود به ایالات متحده را نیافت.

تیم ملی عراق برای نخستین بار در 40 سال گذشته به جام جهانی راه یافته است و ایمن حسین، 30 ساله، رهبری خط حمله‌ای را بر عهده دارد که شامل علی الحمادی از ایپسویچ و جوانان بااستعداد علی جاسم و یوسف امین نیز می‌شود.

عراق در گروه I با تیم‌های فرانسه، سنگال و نروژ همگروه است. این تورنمنت که به میزبانی مشترک ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، از روز پنجشنبه آغاز خواهد شد.

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