خواکین: اسپانیا شانس قهرمانی دارد

به گزارش ایلنا، خواکین سانچز، بازیکن بین‌المللی سابق اسپانیا، در روز شنبه در مورد شانس‌های تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار نظر کرد و گفت که این تیم دارای "یک انتخاب عالی" است. او از هواداران خواست تا به آینده امیدوار باشند و آرزو کرد که آن‌ها بتوانند "از یک جام جهانی دیگر لذت ببرند و رویای آن را داشته باشند".

این بازیکن که ۵۱ بار برای تیم ملی بازی کرده، به خوبی از وضعیت کنونی فوتبال اسپانیا و کیفیت بازیکنان تحت هدایت لوئیس د لا فوئنته صحبت کرد. او در حاشیه یک بازی دوستانه بین تیم‌های کهنه‌کاران آندلس و کهنه‌کاران ملی در ملیلا که با پیروزی ۲-۴ آندلس به پایان رسید، این اظهارات را مطرح کرد.

خواکین، که به عنوان یکی از بازیکنان برجسته و کاپیتان بتیس شناخته می‌شود و در پایان فصل ۲۰۲۲-۲۳ از دنیای فوتبال خداحافظی کرد، افزود: "ما همیشه مورد علاقه هستیم، خوشبختانه به خاطر تعداد زیادی از بازیکنان مهمی که داریم. باید امیدوار باشیم و امیدوارم بتوانیم از (برنده شدن) یک جام جهانی دیگر لذت ببریم".

این بازیکن ۴۴ ساله همچنین حمایت کامل خود را از تیم ملی کنونی اعلام کرد و گفت: "من اسپانیایی هستم و با تیم ملی اسپانیا هستم، هر که باشد. ما یک تیم فوق‌العاده داریم و به رقابت خواهیم پرداخت و سطح بالایی ارائه خواهیم داد".

او همچنین به یادآوری دوران حضورش در تیم ملی اسپانیا و ارزش آن دوران پرداخت و گفت: "سال‌ها از آن زمان گذشته است، من تازه ۲۰ ساله شده بودم و شانس بازی در جام جهانی ۲۰۰۲ را داشتم".

خواکین به پیشرفت‌های اسپانیا در سال‌های اخیر و موفقیت‌های به دست آمده اشاره کرد و گفت که از "تمام چیزهای خوبی که بعداً به دست آمده، با یک دوره بسیار زیبا برای تیم ملی اسپانیا" خوشحال است.

او همچنین به یادآوری جام جهانی ۲۰۰۲ در کره و ژاپن و صحنه جنجالی گل مردود شده اسپانیا مقابل کره جنوبی پرداخت و گفت: "بله، من آن را فراموش کرده‌ام. سال‌ها از آن زمان گذشته و خوشبختانه توانستم در آن جام جهانی با ۲۰ سال سن لذت ببرم".

انتهای پیام/