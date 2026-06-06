نگرانی در اردوی پاراگوئه بعد از مصدومیت ستاره‌ تاثیرگذار

به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال پاراگوئه روز شنبه تأیید کرد که خولیو انسیسو، مهاجم تیم ملی پاراگوئه و بازیکن تیم استراسبورگ، به دلیل یک ضربه عضلانی در ران راست خود تحت "پیگیری" پزشکی قرار دارد. این مصدومیت تنها چند روز قبل از آغاز جام جهانی، که پاراگوئه پس از 16 سال غیبت به آن بازمی‌گردد، رخ داده است.

در بیانیه‌ آمده است که انسیسو، که نقش کلیدی در خط حمله تیم تحت هدایت گوستاوو آلفارو دارد، "تحت نظارت و کنترل دائمی" پزشکان تیم ملی قرار دارد. تیم ملی پاراگوئه امشب به ایالات متحده سفر می‌کند و در تاریخ 12 ژوئن در اولین بازی خود در جام جهانی به مصاف این کشور خواهد رفت.

در این بیانیه همچنین ذکر شده است که "بازگشت او به فعالیت بستگی به پاسخ به درمان و پیشرفت روزانه‌اش خواهد داشت." انسیسو در دقیقه 25 بازی دوستانه‌ای که پاراگوئه با نتیجه 4-0 نیکاراگوئه را شکست داد، به دلیل مصدومیت از زمین خارج شد.

این بازیکن پس از برخورد با یک حریف در یک موقعیت فیزیکی در سمت چپ زمین، به زمین افتاد و نشانه‌های واضحی از درد را نشان داد. او چند دقیقه توسط کادر پزشکی مورد معاینه قرار گرفت و در نهایت با اشک و بر روی برانکارد زمین را ترک کرد، موضوعی که نگرانی هواداران و کادر فنی را به همراه داشت.

با توجه به عدم اطلاع از وضعیت او، انسیسو برای بازی 12 ژوئن در برابر ایالات متحده، یکی از میزبانان این رقابت و سرگروه گروه D، به شدت در معرض تردید قرار دارد. آلفارو پس از بازی شب گذشته ابراز امیدواری کرد که مصدومیت او "چیز مهمی نباشد"، اما رسانه‌های محلی بر اساس گزارش‌های پزشکی احتمالی که به بیرون درز کرده، گمانه‌زنی کرده‌اند که ممکن است این مصدومیت به یک پارگی فیبری منجر شود که انسیسو را حداقل برای دو بازی اول مرحله گروهی جام جهانی از میادین دور خواهد کرد.

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