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پیش‌بینی‌های کارشناسان بی‌بی‌سی و آی‌تی‌وی از جام جهانی ۲۰۲۶

پیش‌بینی‌های کارشناسان بی‌بی‌سی و آی‌تی‌وی از جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1795078
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کارشناسان فوتبال BBC و ITV که همگی از بازیکنان سابق هستند، نظرات خود را درباره برندگان، ستاره‌های درخشان و عملکرد تیم‌های انگلستان و اسکاتلند در جام جهانی ۲۰۲۶ که در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، ارائه کردند.

به گزارش ایلنا، در این پیش‌بینی‌ها، استیف هاوتون امیدوار است که انگلستان به فینال برسد، اما معتقد است که فرانسه و اسپانیا با بازیکنان کلیدی خود و همچنین برزیل، تیم‌های قدرتمندی هستند. وین رونی نیز به اسپانیا، فرانسه و انگلستان به عنوان مدعیان اصلی اشاره کرد.

اولیویه ژیرو دو تیم فرانسه و اسپانیا را به عنوان قوی‌ترین‌ها معرفی کرد و به این نکته اشاره کرد که ممکن است این دو تیم در فینال با یکدیگر روبرو نشوند. ایان رایت اسپانیا را به عنوان قهرمان فعلی اروپا با ترکیبی از تجربه و استعداد جوان معرفی کرد. کارن کارنی نیز فرانسه را به عنوان تیم مورد علاقه معرفی کرد و از پرتغال به عنوان یک تیم خطرناک یاد کرد.

پاتریک ویرا بر این باور است که فرانسه تمام ویژگی‌های لازم برای قهرمانی را دارد و روئی کین به ستاره‌های جوانی چون لامین یامال از اسپانیا و جولین آلوارز از آرژانتین اشاره کرد. الین وایت و ایان رایت نیز به ستاره‌های جوان انگلستان و نروژ اشاره کردند و از هری کین به عنوان بهترین مهاجم دنیا یاد کردند.

در مورد عملکرد انگلستان و اسکاتلند، روئی کین نگران خط دفاعی انگلستان در مراحل حذفی است، در حالی که ایان رایت معتقد است که این تیم شانس خوبی برای رسیدن به مراحل بالاتر دارد. کارن کارنی نیز بر اهمیت شروع خوب اسکاتلند در برابر هائیتی تأکید کرد و گفت که اگر آنها این بازی را ببرند، شانس خوبی برای صعود خواهند داشت.

در پایان، کارشناسان به یادآوری خاطرات شیرین خود از جام‌های جهانی گذشته پرداختند و به تأثیر فرمت جدید مسابقات و افزایش تعداد تیم‌ها و بازی‌ها اشاره کردند. آنها همچنین ابراز امیدواری کردند که این رقابت‌ها فرصتی برای ظهور ستاره‌های جدید باشد.

 

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