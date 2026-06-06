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اخراج در بازی دوستانه کار دست مهاجم کوره‌سائو داد

اخراج در بازی دوستانه کار دست مهاجم کوره‌سائو داد
کد خبر : 1795076
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مهاجم تیم ملی کوره‌سائو، یورگن لوکادیا، به دلیل اخراج در دیدار دوستانه مقابل اسکاتلند، آینده‌اش در جام جهانی ۲۰۲۶ در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش ایلنا، در دیدار دوستانه‌ای که کوره‌سائو با نتیجه ۴ بر ۱ مغلوب اسکاتلند شد، یورگن لوکادیا به دلیل ضربه زدن با آرنج به صورت یکی از بازیکنان حریف، کارت قرمز دریافت کرد. این اتفاق در حالی افتاد که کوره‌سائو تنها چند روز تا آغاز اولین حضورش در جام جهانی فاصله دارد و حالا مشخص نیست که آیا لوکادیا در این رویداد تاریخی برای کشورش حضور خواهد داشت یا خیر.

به گزارش رسانه‌های کوره‌سائو، هنوز فدراسیون فوتبال این کشور از فیفا درباره احتمال دریافت مجازات برای لوکادیا اطلاعی دریافت نکرده است. تیم ملی کوره‌سائو پیش از آغاز مسابقات، روز شنبه با تیم آروبا دیدار خواهد کرد و سپس در تاریخ ۱۴ ژوئن (یکشنبه) به مصاف آلمان خواهد رفت.

دیک آدوکات، سرمربی کوره‌سائو، در روزهای اخیر اعلام کرده که فدراسیون هنوز هیچ سیگنالی از فیفا در مورد مجازات‌های احتمالی لوکادیا دریافت نکرده است. او گفت: "فدراسیون در حال همکاری با فیفا در این زمینه است. امیدواریم به زودی وضوح بیشتری پیدا کنیم. آنها در حال رسیدگی به این موضوع هستند، اما ما نمی‌توانیم به تنهایی تصمیم بگیریم."

لوکادیا در نیمه اول دیدار دوستانه کوره‌سائو مقابل اسکاتلند کارت قرمز دریافت کرد. داور در ابتدا تنها کارت زرد به او نشان داده بود، اما پس از بررسی صحنه با VAR، تصمیم خود را تغییر داد.

این مهاجم ۳۲ ساله یکی از بازیکنان کلیدی کوره‌سائو به شمار می‌رود که برای اولین بار در تاریخ خود به جام جهانی راه یافته است. او در حال حاضر بازیکن تیم میامی اف‌سی در ایالات متحده است و در این فصل ۱۲ بازی و ۵ گل به ثمر رسانده است. لوکادیا کار خود را در PSV هلند آغاز کرده است.

 

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