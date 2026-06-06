به گزارش ایلنا، تاریخچه این موفقیت به سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ برمی‌گردد، زمانی که ژوائو دِ دئوس به عنوان سرمربی تیم ملی کیپ ورد فعالیت می‌کرد و همزمان مسئولیت مدیر فنی فدراسیون فوتبال کیپ ورد (FCF) را بر عهده داشت. در کشوری که مسابقات فوتبال توسط باشگاه‌های آماتور و نیمه‌حرفه‌ای برگزار می‌شود و تیم‌ها در نه جزیره پراکنده‌اند، ژوائو به آموزش و برگزاری جلسات و تمرینات با حرفه‌ای‌های فوتبال در سرتاسر کشور پرداخت. هدف او ایجاد یک استاندارد در سیستم بازی و درک فوتبال در کیپ ورد بود تا همه در یک راستا حرکت کنند.

ماریو سمیدو، رئیس فدراسیون فوتبال کیپ ورد، در مصاحبه‌ای با گلوبو اسپورت تأکید کرد که ژوائو دِ دئوس آغازگر بازسازی تیم ملی بوده است. او گفت: "او فوق‌العاده است. او یک برنامه توسعه میان‌مدت و بلندمدت تدوین کرد و از طریق این برنامه ما توانستیم به اهداف خود برسیم و به جام جهانی راه یابیم."

در میانه مصاحبه، سمیدو با خوشحالی تماس تلفنی با ژوائو دِ دئوس برقرار کرد و او در پاسخ گفت: "این کار تنها نتیجه تلاش یک نفر نیست، بلکه حاصل زحمات بسیاری از افراد است. من دوستان زیادی در کیپ ورد پیدا کردم و این کار بسیار ویژه‌ای بود. می‌خواهم از دیدن کیپ ورد در این جام جهانی لذت ببرم."

ژوائو دِ دئوس مسئول طراحی و معماری این پروژه بود، اما ساخت و ساز به همین جا ختم نشد. لوسیو آنتونس، مربی کیپ وردی، پس از او هدایت تیم را بر عهده گرفت و توبارائس آزویس را به اولین جام آفریقا در تاریخ فوتبال کیپ ورد در سال ۲۰۱۳ رساند، که این موفقیت کشور را در نقشه فوتبال آفریقا قرار داد.

پس از آن، رئی آگواس، مربی پرتغالی، در دو دوره (۲۰۱۴-۲۰۱۶ و ۲۰۱۶-۲۰۱۸) به ادامه روند موفقیت‌ها پرداخت و کیپ ورد را به جام آفریقا در سال ۲۰۱۵ رساند. در میان این دوره‌ها، مربیانی مانند فلیسبرتو «بتو» کاردوسو و جانیتو «کیوس» کاروالیو نیز در دوره‌های انتقالی به هدایت تیم پرداختند تا اینکه پدرو لیتائو بریتو، معروف به بوبیستا، به عنوان سرمربی منصوب شد.

بوبیستا، که پیش از این به عنوان دستیار فعالیت می‌کرد، کیپ ورد را برای اولین بار به جام جهانی رساند و در سال ۲۰۲۵ به عنوان مربی آفریقایی سال از سوی CAF انتخاب شد. او در کنار زمین، توبارائس آزویس را در بازی افتتاحیه مقابل اسپانیا در استادیوم لوییس در آتلانتا در تاریخ ۱۵ ژوئن هدایت خواهد کرد.

کیپ ورد به جام جهانی راه یافته و بخشی از این داستان به گذشته برمی‌گردد، جایی که افرادی که در ابتدای مسیر تا نسل تأثیرگذار فوتبال کیپ ورد نقش داشتند، دوباره زنده می‌شوند.

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