به گزارش ایلنا، آران یعقوبیشویلی (20 ساله) در اولین بازی خود با تیم ملی بزرگسالان مجارستان، در یک دیدار دوستانه که روز جمعه در ورزشگاه پوشکاش در بوداپست برگزار شد، با نتیجه 2-1 برابر فنلاند به پیروزی رسید. این دروازه‌بان جوان که در این فصل به صورت قرضی در تیم آندورا بازی کرده بود، پس از این بازی در کنفرانس خبری به چندین مداخله مهم خود اشاره کرد و گفت: "فکر می‌کنم این یک تلاش تیمی بود. همه در پیروزی نقش اساسی داشتند. به وضوح، در پایان چند سیو مهم انجام دادم و بسیار خوشحالم که توانستم به تیم کمک کنم تا بازی را ببرد."

یعقوبیشویلی در دقیقه 62 به جای پیتر ساپانوس، دروازه‌بان اصلی، وارد زمین شد در حالی که مجارستان با نتیجه 2-0 پیش بود. اگرچه او در دقیقه 2-1 گل تونی میتی‌نین را دریافت کرد، اما با دو سیو برجسته، مانع از دریافت گل دوم شد. او در این باره گفت: "احساس بسیار خوبی دارم. سخت کار کردم و به خودم اعتماد دارم و برای من این لحظات، رویا هستند و کاملاً بر روی این لحظه متمرکز هستم."

پس از اینکه در 20 سالگی موفق به بازی برای تیم ملی بزرگسالان کشورش شد، از یعقوبیشویلی درباره احتمال تبدیل شدن به دروازه‌بان اصلی بارسلونا در آینده پرسیده شد. او پاسخ داد: "روزی این اتفاق خواهد افتاد. هر روز کار می‌کنم. می‌دانم که چه مراحلی باید طی کنم. می‌دانم که کمی شانس نیاز است، اما این سبک من نیست. من هر فرصتی را غنیمت می‌شمارم و هر روز بهترین عملکردم را ارائه می‌دهم و فکر می‌کنم اگر این کار را انجام دهم، در آینده این فرصت را خواهم داشت."

یعقوبیشویلی همچنین پس از پایان دوره قرضی‌اش در آندورا، اعلام کرد که هنوز درباره آینده‌اش در فصل آینده تصمیمی نگرفته است. او گفت: "بله، دوره قرضی من در آندورا به پایان رسیده است. حالا من بازیکن بارسلونا هستم و باید به آنجا برگردم." این دروازه‌بان مجارستانی تا سال 2028 با بارسلونا قرارداد دارد.

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