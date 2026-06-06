به گزارش ایلنا، حبا انتشار ویدیویی جالب توجه، طرفداران کاستلون از این حمایت شگفت‌زده شده اند. این ویدیو که با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شده، تیتراژ معروف سریال «سیمپسون‌ها» را به دنیای فوتبال کاستلون تطبیق داده است. این انتشار چند روز قبل از آغاز پلی‌آف صعود به لیگ دسته اول، که یک رویداد تاریخی برای هواداران این تیم به شمار می‌رود، صورت گرفته است.

این اثر بصری که توسط کاربر دارن فرناندز فرناندز ایجاد شده، زیبایی‌شناسی سریال انیمیشن آمریکایی را به برخی از مکان‌های نمادین شهر کاستلون و باشگاه منتقل می‌کند. در این ویدیو، مکان‌هایی مانند Plaza Mayor، استادیوم کاستالیا و دیگر نقاط قابل شناسایی کاستلون به سبک انیمیشن «اسپرینگفیلد» به تصویر کشیده شده‌اند.

علاوه بر فضاهای شهری، این بازسازی شامل ارجاعات به کاستلون و طرفدارانش است که با امیدواری به مصاف با حریفان می‌روند تا شاید تیمشان را به بالاترین سطح فوتبال اسپانیا بازگردانند. این انتشار در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی از طرف هواداران به همراه داشته و بسیاری از کاربران به اصالت این ویدیو و توانایی هوش مصنوعی در بازسازی جزئیات محلی اشاره کرده‌اند.

این ویدیو به جو هیجان‌انگیزی که در کاستلون در آستانه شروع پلی‌آف حاکم است، افزوده و لحظه‌ای را رقم زده که هواداران آلبینه‌را به تحرک واداشته و شبکه‌های اجتماعی را پر از پیام‌های حمایتی، ابتکارات خلاقانه و ابراز افتخار نسبت به رنگ‌های باشگاه کرده است.

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