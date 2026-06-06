به گزارش ایلنا، هواداران مالاگا روز شنبه نشان دادند که برای بازی در مسیر صعود آماده هستند. ترمینال خروجی فرودگاه مالاگا به رنگ آبی و سفید درآمد تا از کاروان خوانفران فونس قبل از حرکت به گران کاناری، جایی که این یکشنبه مرحله نیمه‌نهایی پلی‌آف مقابل UD لاس پالماس آغاز می‌شود، وداع کنند.

از ساعت‌ها قبل از زمان مقرر برای ورود تیم، صدها هوادار در اطراف فرودگاه کاسا دل سول جمع شدند. پرچم‌ها، شال‌ها، پیراهن‌ها و یک مجموعه بی‌پایان از سرودها، این مکان را به یک جشن واقعی تبدیل کرد. با گذشت زمان، جو به اوج خود رسید و با ورود اتوبوس حامل بازیکنان از لا روزالدا، هیجان بیشتری به فضا افزوده شد.

حضور بازیکنان شور و شوقی را در بین هواداران به وجود آورد. در میان تشویق‌ها، سرود ملی و ابراز محبت، بازیکنان با چهره‌هایی پر از اشتیاق از ترمینال عبور کردند و از اهمیت حمایت دریافتی در یکی از مهمترین هفته‌های فصل آگاه بودند. ارتباط نزدیک بین تیم و هواداران در تصویری نمایان شد که نشان‌دهنده امیدواری در مالاگا برای بازگشت به بالاترین سطح فوتبال اسپانیا بود.

وداع به یک جشن جمعی تبدیل شد و هواداران بازیکنان را تا ورود به کنترل امنیت همراهی کردند. این یک فصل جدید از وفاداری و حمایت بی‌قید و شرط بود که تنها چند روز پس از استقبال پرشور هواداران پس از پیروزی در استادیوم ایبرکاخا، که جایگاه چهارم جدول لیگ را تضمین کرد، رخ داد.

تیم خوانفران فونس اکنون با تمرکز بر چالشی بزرگ، به سمت هدف بعدی خود حرکت می‌کند. این یکشنبه، در ساعت 21:00، به مصاف UD لاس پالماس در استادیوم گران کاناری خواهد رفت. این مکان جزیره‌ای با جمعیتی پرشور پذیرای این دیدار خواهد بود، همان‌طور که در روز چهارشنبه آینده در لا روزالدا برای بازی برگشت نیز چنین خواهد بود.

این دو دیدار حداقل 180 دقیقه رقابت را برای تعیین اینکه کدام تیم همچنان به صعود به دسته اول فوتبال ادامه می‌دهد، رقم خواهد زد. اما پیش از آغاز بازی، مالاگا CF بار دیگر نبردی را پیروز شد: احساس حمایت از سوی هوادارانی که فاصله‌ها و موانع را درک نمی‌کنند.

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