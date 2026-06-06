آرسنال به دنبال جذب مدافع پاری سن ژرمن

به گزارش ایلنا، امانوئل مبه‌مبا، بازیکن ۱۸ ساله و ملی‌پوش جوان فرانسه، از سوی پاری سن ژرمن پیشنهاد تمدید قرارداد دریافت کرده است، اما به انتقال به یک باشگاه معتبر در لیگ برتر انگلیس علاقه‌مند است. پس از پایان قراردادش در پایان ژوئن، انتظار می‌رود که هزینه آموزشی او کمی بیش از ۱۵۰,۰۰۰ پوند باشد.

قهرمانان انگلیس، آرسنال، تماس‌های اولیه را برقرار کرده و پیشنهادات خود را مطرح کرده‌اند و به پیشرفت ویلیام سالیبا اشاره کرده‌اند که در زمان قرضی به مارسی، تجربه خوبی کسب کرد. گفته می‌شود مبه‌مبا آرسنال را به عنوان مقصد خود ترجیح می‌دهد، چرا که ثبات و موفقیت اخیر این تیم تحت هدایت میکل آرتتا را مشاهده کرده است.

علاوه بر این، به مبه‌مبا گفته شده است که تا ژانویه ۲۰۲۷ به صورت قرضی به یک تیم اروپایی خواهد رفت، که این فرصت را به او می‌دهد تا مجوز کار برای بازی در انگلیس را دریافت کند. اگرچه او عمدتاً به عنوان مدافع مرکزی در تیم‌های جوانان پاری سن ژرمن بازی کرده است، آرسنال او را به عنوان گزینه‌ای بلندمدت در پست مدافع چپ می‌بیند.

مبه‌مبا همچنین به عنوان کاپیتان تیم زیر ۱۹ سال پاری سن ژرمن، موفق به کسب قهرمانی در جام جوانان فرانسه در استادیوم فرانسه شده است.

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