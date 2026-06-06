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زمان آغاز تمرینات پرسپولیس مشخص شد

زمان آغاز تمرینات پرسپولیس مشخص شد
کد خبر : 1795065
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دور جدید تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس برای آماده‌سازی فصل پیش‌رو از عصر روز دوشنبه در مجموعه ورزشی آزادی آغاز خواهد شد و سرخپوشان زیر نظر کادر فنی برنامه‌های آماده‌سازی خود را دنبال می‌کنند.

به گزارش ایلنا،  بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بازیکنان پرسپولیس از عصر روز دوشنبه در زمین تمرین مجموعه ورزشی آزادی دور جدید تمرینات خود را آغاز خواهند کرد تا روند آماده‌سازی تیم برای مسابقات پیش‌رو وارد فاز تازه‌ای شود.

طبق هماهنگی‌های صورت‌گرفته با اوسمار ویرا، تمرینات ابتدایی سرخپوشان با نظارت کریم باقری برگزار خواهد شد تا برنامه‌های فنی تیم مطابق زمان‌بندی تعیین‌شده پیش برود.

همچنین مدیران باشگاه پرسپولیس اقدامات لازم را برای بازگشت اعضای خارجی کادر فنی و بازیکنان خارجی تیم انجام داده‌اند و این نفرات پس از ورود به تهران، به تمرینات اضافه خواهند شد.

با شروع این اردو، سرخپوشان به‌صورت رسمی برنامه آماده‌سازی خود را برای حضور در رقابت‌های پیش رو کلید می‌زنند و در ادامه با تکمیل نفرات، تمرینات در شرایط کامل‌تری دنبال خواهد شد.

 

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