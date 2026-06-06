میرا آندریوا با قهرمانی در رولان گاروس به اولین عنوان گرند اسلم خود دست یافت

به گزارش ایلنا، میرا آندریوا، تنیسور ۱۹ ساله روسی، با شکست مایا چوالینسکا، تنیسور ۲۴ ساله لهستانی، در فینال مسابقات اوپن فرانسه، به اولین عنوان گرند اسلم خود دست یافت. این مسابقه با نتیجه ۶-۳ و ۶-۲ به نفع آندریوا به پایان رسید و او را به جوان‌ترین برنده عنوان انفرادی زنان از زمان مونیکا سلش در سال ۱۹۹۲ تبدیل کرد.

آندریوا که به عنوان شماره ۸ مسابقات وارد شده بود، توانست با این پیروزی، روند چوالینسکا، که در رده ۱۱۴ جهان قرار داشت، را متوقف کند. چوالینسکا در تلاش بود تا به عنوان اولین تنیسور واجد شرایط، عنوان قهرمانی را در پاریس به دست آورد. آندریوا، که در فرانسه زندگی و تمرین می‌کند، با وجود اینکه حمایت تماشاگران را به طور کامل نداشت، نشان داد که یک استعداد فوق‌العاده و قهرمان شایسته گرند اسلم است.

در لحظه‌ای که آندریوا با یک ضربه نهایی به گوشه زمین، قهرمانی خود را جشن گرفت، به زانو درآمد و شادی خود را ابراز کرد. پیش از این مسابقه، توجهات به روند شگفت‌انگیز چوالینسکا در مسابقات جلب شده بود، که او را به عنوان یک رقیب غیرمنتظره معرفی کرده بود. چوالینسکا با نه پیروزی متوالی، به فینال رسید و حالا با این عملکرد، به رده ۲۱ جهان صعود خواهد کرد.

این مسابقه با وجود نوسانات و فشارهای روانی، به یک رقابت جذاب تبدیل شد. چوالینسکا در اوایل بازی موفق شد سرویس خود را حفظ کند و جشن‌های شادمانی هوادارانش را به همراه داشت، اما آندریوا به تدریج توانست بر الگوهای غیرمعمول حریف خود غلبه کند و در نهایت با چهار بازی متوالی، ست اول را به نفع خود به پایان رساند.

چوالینسکا، با وجود اینکه در این مسابقه با یک حریف سطح بالا مواجه بود، تلاش کرد تا بازی خود را به نمایش بگذارد، اما آندریوا با IQ بالای تنیس و تنوع در بازی‌اش، برتری خود را به نمایش گذاشت. در نهایت، آندریوا با یک ضربه نهایی، قهرمانی خود را جشن گرفت و نام خود را در تاریخ تنیس ثبت کرد.

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