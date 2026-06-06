حضور رافا یسته و جوان لاپورتا در مراسم پاپ لئون چهاردهم در کاتالونیا
باشگاه فوتبال بارسلونا در مراسم مذهبی که پاپ لئون چهاردهم روز چهارشنبه در کلیسای سگرادا فامیلیا برگزار خواهد کرد، نمایندگی خواهد داشت. رافا یسته، رئیس این باشگاه، در این مراسم که به یاد آنتونی گائودی، معمار این معبد، برگزار میشود، شرکت خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۶، باشگاه فوتبال بارسلونا اعلام کرد که رافا یسته، رئیس این باشگاه، در مراسم مذهبی که پاپ لئون چهاردهم در روز چهارشنبه در کلیسای سگرادا فامیلیا برگزار میکند، حضور خواهد داشت. این مراسم در ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی برگزار میشود و به یاد آنتونی گائودی، معمار معروف این معبد، در سالگرد صد سالگی وفات او برگزار میشود. در این مراسم، مقامات دولتی و مذهبی کاتالونیا نیز حضور خواهند داشت.
پس از برگزاری مراسم، مراسم تقدیس و افتتاح برج مسیح برگزار خواهد شد که بلندترین و نمادینترین نقطه این معبد است. همچنین، یک نمایش ویژه با استفاده از پهپادها به منظور روشنایی برج مسیح و آسمان بارسلونا به نمایش گذاشته خواهد شد که به عنوان یک ادای احترام بصری به خلاقیت و دیدگاه گائودی محسوب میشود.
ساعاتی قبل از این مراسم، رافا یسته و جوان لاپورتا، رئیس منتخب باشگاه، در ساعت ۱۲ در صومعه مونتسرات در مراسم دعا برای سنت رُزاری شرکت خواهند کرد که در آن، سرودهای سالوه و ویرو لای توسط گروه کُر مونتسرات اجرا میشود.
باشگاه بارسلونا به عنوان تنها باشگاه ورزشی، نامه خوشامدگویی به پاپ لئون XIV در کاتالونیا را امضا کرده است. این نامه به همراه شخصیتهای سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی و فرهنگی کاتالونیا، هویت زبان کاتالانی را که مدتها تحت تعقیب بوده، به پاپ یادآوری کرده و از او خواستهاند که به زبان کاتالانی دعا کند، "زبان که ما به خداوند خطاب میکنیم". در این نامه به وضوح بیان شده است که "بدون کاتالانیت، جهانی بودن آنتونی گائودی وجود نداشت".
پاپ لئون چهاردهم، رابرت فرانسیس پرووست، روز شنبه به مادرید رسید و روز سهشنبه به بارسلونا خواهد آمد. او روز پنجشنبه به گرن کاناریا و روز جمعه به تنریف خواهد رفت و از آنجا به رم بازخواهد گشت. در پرواز به اسپانیا، از او پرسیده شد که آیا بیشتر طرفدار بارسلونا است یا رئال مادرید. او در پاسخ گفت: "این آسان است، پاپ طرفدار همه تیمهاست اما پرووست طرفدار رئال مادرید است".
یادآور میشود که بارسلوناییها به یاد دارند که در روز بارانی ۷ نوامبر ۱۹۸۲، پاپ جان پل دوم در کمپ نو مراسم مذهبی برگزار کرد که ۱۱۳,۰۰۰ نفر در آن شرکت کردند. در آن زمان، خوزه لوئیس نونز، رئیس وقت باشگاه بارسلونا، کارت عضویت شماره ۱۰۸,۰۰۰ این باشگاه را به او اهدا کرد.