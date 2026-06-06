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آنتونلی در مسابقه تعیین خط هیجان‌انگیز، پول پوزیشن را از ورستاپن ربود

آنتونلی در مسابقه تعیین خط هیجان‌انگیز، پول پوزیشن را از ورستاپن ربود
کد خبر : 1795057
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کیمی آنتونلی با یک دور فوق‌العاده، پول پوزیشن مسابقه گرندپری موناکو را از ماکس ورستاپن و لوئیس همیلتون ربود و به عنوان قهرمان فصل جاری، در این رقابت هیجان‌انگیز در صدر قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، کیمی آنتونلی در یک تعیین خط حماسی در گرندپری موناکو، پول پوزیشن را از ماکس ورستاپن ربود. آنتونلی با زمان 0.043 ثانیه بهتر از ورستاپن، در آخرین دور خود در مرحله Q3 به این موفقیت دست یافت، جایی که در دو دقیقه پایانی، پول‌ساز سه بار تغییر کرد.

فراری‌ها به عنوان مدعیان اصلی شناخته می‌شدند، اما لوئیس همیلتون در نهایت به مقام سوم بسنده کرد و چارلز لکلرک نیز در تلاش برای کسب پول پوزیشن در زمین خانگی‌اش، در انتهای مسابقه تصادف کرد و در صورت عدم دریافت جریمه، از رده چهارم مسابقه را آغاز خواهد کرد.

جرج راسل تنها در رده ششم قرار گرفت و پشت ایزاک هاجار از ردبول ایستاد. او ممکن است با توجه به دشواری‌های عبور در موناکو، فاصله 43 امتیازی خود با آنتونلی را افزایش دهد.

مک‌لارن در تعیین خط ناامیدکننده عمل کرد و اسکار پیاستری در رده هفتم و لاندو نوریس در رده هشتم قرار گرفتند، در حالی که انتظار می‌رفت در این پیست رقابتی‌تر باشند. پیر گاسلی از آلباین و لیام لاوسون از ریسینگ بولز نیز به مرحله Q3 راه یافتند، در حالی که تنها یک پرچم قرمز در این تعیین خط به دلیل تصادف گابریل بورتولتو در Q1 به نمایش درآمد.

مسابقه گرندپری موناکو روز یکشنبه ساعت 14:00 به وقت محلی برگزار می‌شود و بینندگان می‌توانند از ساعت 12:30 به تماشای پیش‌نمایش این رویداد بپردازند.

 

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