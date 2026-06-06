به گزارش ایلنا، تیم ملی بلژیک، یکی از مهم‌ترین رقبای ایران در گروه هفتم جام جهانی ۲۰۲۶، آخرین دیدار دوستانه خود پیش از سفر به آمریکا را با نمایشی قاطع و پرگل به پایان رساند. شیاطین سرخ در ورزشگاه پر از تماشاگر «کینگ بودوئن» بروکسل، مقابل تونس به برتری پنج بر صفر رسیدند تا با روحیه‌ای فوق‌العاده راهی جام جهانی شوند؛ آن هم در شرایطی که چند روز قبل‌تر نیز کرواسی را با نتیجه دو بر صفر شکست داده بودند.

این دو پیروزی پیاپی برابر حریفانی قابل احترام، نشان می‌دهد بلژیک در آستانه جام جهانی به تیمی آماده، زهردار و تا حدی ترسناک تبدیل شده است؛ تیمی که ایران در مرحله گروهی باید با آن روبه‌رو شود و نمایش اخیرش می‌تواند زنگ خطر جدی برای تمام رقبای این گروه باشد.

بلژیک بازی را از همان دقایق ابتدایی تهاجمی آغاز کرد. جرمی دوکو، ستاره تکنیکی شیاطین سرخ، خیلی زود نشان داد قرار است یکی از چهره‌های اصلی مسابقه باشد. او در سمت چپ بارها خط دفاع تونس را به هم ریخت و با سرعت، دریبل‌های پیاپی و تغییر جهت‌های ناگهانی، مدافعان حریف را تحت فشار قرار داد. نخستین موقعیت جدی بلژیک هم خیلی زود شکل گرفت؛ جایی که ضربه توماس مونیه بلوکه شد و سپس لئاندرو تروسارد دروازه تونس را تهدید کرد.

تونس در دقیقه ۸ می‌توانست برخلاف جریان بازی به گل برسد، اما رِکیک از داخل محوطه جریمه ضربه‌اش را بالای دروازه تیبو کورتوا فرستاد. پس از آن دوباره نوبت بلژیک بود که بازی را در اختیار بگیرد. کوین دی‌بروینه در دقیقه ۱۲ با یک ضربه ایستگاهی خطرناک دروازه تونس را تهدید کرد، اما دروازه‌بان حریف مانع باز شدن دروازه شد.

برتری بلژیک سرانجام در دقیقه ۲۸ به گل تبدیل شد. این بار هم نقش اول صحنه جرمی دوکو بود. ستاره منچسترسیتی پس از حرکتی تماشایی و چند فریب بدن، از سمت چپ وارد جریان اصلی حمله شد و با پاس دقیق خود لئاندرو تروسارد را در موقعیت گلزنی قرار داد. تروسارد نیز با ضربه‌ای ساده اما دقیق برابر دروازه خالی، گل نخست بلژیک را به ثمر رساند تا همکاری دو بازیکن آماده این تیم، قفل دروازه تونس را باز کند.

بعد از گل اول، بلژیک همچنان تیم برتر میدان بود. دی‌بروینه با شوتی محکم دروازه تونس را تهدید کرد و سپس با ارسال دقیق خود برای براندون مکله، یک فرصت دیگر ساخت، اما ضربه سر مدافع بلژیک راهی به دروازه پیدا نکرد. در دقایق پایانی نیمه نخست، برخورد خشن خلیل عیاری با جرمی دوکو باعث واکنش شدید بازیکنان بلژیک شد و کوین دی‌بروینه بلافاصله به حمایت از هم‌تیمی خود وارد ماجرا شد. نیمه اول با برتری یک بر صفر بلژیک به پایان رسید.

با شروع نیمه دوم، جریان بازی تغییر چندانی نکرد و بلژیک همچنان تیم مسلط میدان بود. تنها هشت دقیقه از نیمه دوم گذشته بود که گل دوم از راه رسید. یوری تیلمانس با ارسالی دقیق، شارل دکتلار را در محوطه جریمه پیدا کرد و مهاجم آتالانتا با ضربه سری تماشایی توپ را وارد دروازه کرد.

تونس پس از دریافت گل دوم برای دقایقی جلو کشید و حتی می‌توانست اختلاف را کاهش دهد. ابتدا کورتوا روی یک شوت از راه دور واکنش خوبی نشان داد و کمی بعد ضربه عاشوری از زاویه‌ای بسته به تیر دروازه برخورد کرد تا بلژیک همچنان بدون گل خورده بماند.

در دقیقه ۶۲، کار برای تونس دشوارتر شد. اسماعیل غربی که پیش‌تر کارت زرد گرفته بود، با تکلی خشن روی جرمی دوکو کارت زرد دوم را دریافت کرد و از زمین اخراج شد. این اخراج باعث شد بلژیک فضای بیشتری برای حمله پیدا کند و بازی عملاً به یک نمایش هجومی یک‌طرفه تبدیل شود.

سه دقیقه بعد، نوبت کوین دی‌بروینه بود که نام خود را به فهرست گلزنان اضافه کند. باز هم دوکو در متن حمله قرار داشت؛ او با حرکت خود تمرکز چند مدافع تونس را به سمت خود کشاند و توپ در موقعیتی مناسب به دی‌بروینه رسید. کاپیتان باتجربه بلژیک نیز با ضربه‌ای دقیق و کلاسیک به گوشه دروازه، گل سوم را به ثمر رساند تا برتری شیاطین سرخ کامل‌تر شود.

رودی گارسیا در ادامه مسابقه چند تغییر انجام داد و بازیکنانی مثل روملو لوکاکو، هانس فاناکن، اکسل ویتسل، دودى لوکباکیو، ماکسیم دوکویپر، نیکلاس راسکین و ماتیاس فرناندز-پاردو را به زمین فرستاد. لوکاکو حدود نیم ساعت فرصت بازی پیدا کرد تا پیش از جام جهانی به ریتم مسابقه نزدیک‌تر شود، اما گل‌های پایانی بلژیک را دو بازیکن دیگر رقم زدند.

در دقیقه ۸۵، فرناندز-پاردو با حرکتی خوب از سمت راست توپ را به مقابل دروازه رساند. توپ در محوطه شلوغ تونس سرگردان ماند و در نهایت به دودى لوکباکیو رسید. این بازیکن که با انگیزه زیادی وارد زمین شده بود، با ضربه‌ای محکم گل چهارم بلژیک را به ثمر رساند.

تنها دو دقیقه بعد، نیکلاس راسکین جشن بلژیکی‌ها را کامل کرد. ارسال هانس فاناکن با ضربه سر به محوطه جریمه برگشت و توپ در موقعیتی مناسب مقابل راسکین قرار گرفت. او نیز با ضربه‌ای دقیق توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا نتیجه ۵ بر صفر شود و بلژیک با یک برد پرگل، آخرین دیدار دوستانه خود پیش از جام جهانی را به پایان برساند.

ستاره بی‌چون‌وچرای این مسابقه جرمی دوکو بود. او اگرچه گل نزد، اما نقش مستقیمی در جریان هجومی بلژیک داشت و تقریباً در تمام دقایقی که در زمین بود، دفاع تونس را آزار داد و دو پاس گل نیز به ثبت رساند. سرعت، جسارت، دریبل‌های انفجاری و توانایی خلق موقعیت از سمت چپ، دوکو را به خطرناک‌ترین بازیکن زمین تبدیل کرده بود. پاس گل اول به تروسارد، نقش‌آفرینی در گل سوم دی‌بروینه و گرفتن اخراج از مدافع تونس، تنها بخشی از تأثیرگذاری او در این مسابقه بود.

بلژیک با این پیروزی پرگل و نمایش مقتدرانه، با اعتماد به نفس بالا راهی آمریکا خواهد شد. تیم رودی گارسیا در دو بازی دوستانه اخیر خود ابتدا کرواسی را ۲ بر صفر شکست داد و سپس تونس را با پنج گل از پیش رو برداشت؛ دو نتیجه‌ای که نشان می‌دهد شیاطین سرخ در بهترین زمان ممکن به فرم مطلوب رسیده‌اند.

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