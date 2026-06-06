رازهای جالب تیم فرانسه در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، در این مقاله، به بررسی وضعیت تیم ملی فرانسه در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ پرداخته شده است. این تیم تحت هدایت دیدیه دشان، در یورو ۲۰۲۴ به نیمه‌نهایی رسید، اما در این مسابقات به سختی موفق به گلزنی شد و تنها رندال کولو موانی از بازی باز گل زد. در این شرایط، دشان در تلاش است تا تیمش را به سمت بازی هجومی‌تر سوق دهد.

در سفر فرانسه به ایالات متحده در ماه مارس، این تیم در دو بازی برابر برزیل و کلمبیا پنج گل به ثمر رساند. دشان در این سفر اعلام کرد که می‌خواهد تیمش کمتر قابل پیش‌بینی باشد، اما این سوال مطرح است که آیا ثبات دفاعی تیم قربانی جذابیت هجومی خواهد شد یا خیر. او در این باره گفت: "در برخی مواقع، ما کمی در مرز بوده‌ایم."

تاریخ بازی‌های فرانسه در جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

۱۶ ژوئن مقابل سنگال، نیویورک/نیوجرسی (ساعت ۳ بعدازظهر به وقت محلی)

۲۲ ژوئن مقابل عراق، فیلادلفیا (ساعت ۵ بعدازظهر به وقت محلی)

۲۶ ژوئن مقابل نروژ، بوستون (ساعت ۳ بعدازظهر به وقت محلی)

دفاع فرانسه به عنوان ستون فقرات تیم باقی مانده است و تنها چهار کشور اروپایی در مرحله مقدماتی کمتر از فرانسه گل دریافت کردند. اما اکنون دشان با مجموعه‌ای از استعدادهای هجومی مانند کیلیان امباپه، عثمان دمبله و مایکل الیسی روبرو است. لوکاس هرناندز، مدافع این تیم، معتقد است که فرانسه "بهترین خط حمله در جهان" را دارد و این ادعا با توجه به توانایی‌های فردی بازیکنان قابل دفاع است.

دیدیه دشان به عنوان یک الگوی موفق در مدیریت بین‌المللی شناخته می‌شود و با وجود انتقادات، موفقیت‌های او در دو فینال جام جهانی و یک فینال یورو در طول ۱۲ سال گذشته، او را در این سمت تثبیت کرده است. کیلیان امباپه به عنوان ستاره اصلی تیم، از زمان قهرمانی فرانسه در جام جهانی ۲۰۱۸، به یک گلزن برجسته تبدیل شده است و حالا به عنوان شماره ۹ در خط حمله تیم بازی می‌کند.

وارن زایر-امری، بازیکن ۲۰ ساله، که در ۱۷ سالگی به تیم ملی دعوت شد، اکنون به دنبال نقش برجسته‌تری در تیم ملی است. همچنین، دایوت اوپامکانو و ویلیام سالیبا به عنوان مدافعان کلیدی تیم، در تلاشند تا ثبات و قدرت دفاعی را حفظ کنند.

با وجود مشکلات اقتصادی، انتظار می‌رود که تا ۱۰۰۰ هوادار در هر بازی حضور داشته باشند و گروه هواداران "ایرریزیستبل فرانس" با حدود ۶۵۰ نفر در بازی افتتاحیه مقابل سنگال، جو را گرم کنند.

در نهایت، روابط بین فرانسه و ایالات متحده تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار گرفته است، اما تیم ملی فرانسه با تمرکز بر روی عملکرد خود در جام جهانی ۲۰۲۶، امیدوار است که موفقیت‌های بیشتری را به دست آورد.

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