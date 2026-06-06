مصدومیت ستاره پاراگوئه و نگرانی برای حضور در جام جهانی

به گزارش ایلنا، جولیو انسیسو، مهاجم جوان و بااستعداد پاراگوئه، دچار مصدومیت عضلانی در ران پای راست خود شده است. این مصدومیت ممکن است او را از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ که در آمریکای شمالی برگزار می‌شود، محروم کند. انسیسو در پستی در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع اشاره کرد و گفت: "نمی‌توانم انکار کنم که این روزها برایم دشوار است. رویای حضور در زمین و انجام کاری که بیشتر از همه دوست دارم، بسیار قوی است. اما همچنین می‌دانم که برخی شرایط از کنترل ما خارج است."

این مهاجم در بازی دوستانه اخیر پاراگوئه مقابل نیکاراگوئه، با چشمانی اشکبار و بر روی برانکارد زمین را ترک کرد. این بازی که قرار بود به عنوان یک جشن برای خداحافظی از هواداران قبل از جام جهانی برگزار شود، به یک نگرانی تبدیل شد. حتی اگر نتایج آزمایش‌ها نشان‌دهنده وضعیت مطلوبی باشد، احتمال اینکه او در مرحله اول جام جهانی به میدان برود، کم است.

انسیسو در این بازی توسط موریسیو، بازیکن تیم پالمرس، جایگزین شد. تیم ملی پاراگوئه قرار است روز جمعه آینده در اولین بازی خود به مصاف ایالات متحده برود. سرمربی تیم، گوستاوو آلفارو، در مورد وضعیت انسیسو گفت: "او برای انجام آزمایش‌ها به بیمارستان رفت تا وضعیتش مشخص شود. او دچار ضربه دوگانه در ناحیه کمر شده که بر روی عضله چهارسر تأثیر گذاشته است. ما منتظر نتایج هستیم و امیدواریم که آسیب جدی نباشد."

جولیو انسیسو که در رده‌های سنی پایه باشگاه لیبرتاد پرورش یافته، از سال ۲۰۲۱ به تیم ملی بزرگسالان پاراگوئه پیوسته و در ۱۷ سالگی به عنوان چهارمین بازیکن جوان تاریخ پاراگوئه در میدان حاضر شده است. در سال ۲۰۲۲، باشگاه برایتون حدود ۶۵ میلیون رئال برای جذب او پرداخت کرد، اما او نتوانست در لیگ برتر انگلیس تثبیت شود و به تیم ایپسویچ تاون قرض داده شد. سپس به استراسبورگ فرانسه پیوست و در فصل گذشته ۱۲ گل و ۹ پاس گل به ثبت رساند. انسیسو در ۳۱ بازی ملی برای پاراگوئه، ۴ گل به ثمر رسانده است.

انتهای پیام/