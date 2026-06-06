مصدومیت ابراهیم صبرا، قبل از جام جهانی ۲۰۲۶
ابراهیم صبرا، مهاجم تیم ملی فوتبال اردن و یکی از رقبای آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶، به دلیل مصدومیت از حضور در این مسابقات محروم شد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم صبرا، مهاجم اردنی که در فصل گذشته به صورت قرضی در تیم لوکوموتیو زاگرب کرواسی بازی میکرد، به دلیل آسیب دیدگی شدید، اولین حضور اردن در مرحله نهایی جام جهانی را از دست خواهد داد. او دچار پارگی رباط در مچ پای چپ خود شده است.
فدراسیون فوتبال اردن برای او آرزوی بهبودی سریع و بازگشت به میادین در کوتاهترین زمان ممکن را کرده است. این مصدومیت مهم توسط کادر پزشکی تیم ملی تأیید شده است.
مصدومیت صبرا، که به صورت قرضی از تیم گوزتپه ترکیه به لوکوموتیو زاگرب پیوسته بود، ضربه دیگری به کادر فنی اردن به رهبری جمال سلاّمی، سرمربی مراکشی، وارد کرده است. سلاّمی پیش از این نیز در دسامبر گذشته یکی از مهاجمان خود، یازان النعیمات، را به دلیل پارگی رباط صلیبی در جام عرب از دست داده بود.
اردن هنوز جانشین صبرا را معرفی نکرده است و قرار است روز یکشنبه در آخرین بازی دوستانه خود قبل از جام جهانی به مصاف کلمبیا برود. این دیدار در استادیوم اسنپدراگون در سن دیگو، ایالات متحده برگزار خواهد شد. در جام جهانی، اردن به ترتیب با اتریش در تاریخ ۱۶، الجزایر در تاریخ ۲۲ و آرژانتین در تاریخ ۲۷ روبرو خواهد شد.