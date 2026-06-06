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رکورد باورنکردنی برای تماشای تیم ملی زنان اسپانیا _ انگلیس

رکورد باورنکردنی برای تماشای تیم ملی زنان اسپانیا _ انگلیس
کد خبر : 1795051
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بازی انتخابی جام جهانی زنان بین اسپانیا و انگلیس در شب تلویزیونی به گزینه محبوب تماشاگران تبدیل شد و بیش از ۴.۲ میلیون بیننده منحصر به فرد را به خود جلب کرد.

بخ گزارش ایلنا، بازی انتخابی برای جام جهانی زنان که بین تیم‌های اسپانیا و انگلیس برگزار شد، به عنوان گزینه‌ای محبوب در شب تلویزیونی شناخته شد. این مسابقه که از شبکه La 1 تلویزیون اسپانیا (TVE) پخش شد، موفق به ثبت سهمیه بیننده ۱۶.۱ درصدی و میانگین ۱.۴۸۵.۰۰۰ بیننده شد.

علاوه بر اینکه این بازی در زمان پخش خود، بالاترین آمار بیننده را داشت، مجموعاً بیش از ۴.۲ میلیون بیننده منحصر به فرد را به خود جلب کرد. این آمار نشان‌دهنده افزایش علاقه به تیم ملی زنان اسپانیا و فوتبال زنان به طور کلی است.

این دیدار به تقابل دو قدرت بزرگ فوتبال اروپا و جهان پرداخته بود و جذابیت آن در آمار بیننده‌ها مشهود بود. پیگیری این مسابقه تأییدکننده تثبیت فوتبال زنان به عنوان یکی از محتواهای ورزشی با بالاترین ظرفیت جذب بیننده در تلویزیون‌های عمومی است.

با این آمار، La 1 موفق شد بازی اسپانیا-انگلیس را به عنوان پر بیننده‌ترین پخش ورزشی روز معرفی کند و علاقه هواداران به مسابقات بین‌المللی تیم ملی زنان اسپانیا را دوباره تأیید کند.

 

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