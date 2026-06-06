به گزارش ایلنا، در حال حاضر، تیم‌های ملی آمریکا، کانادا و مکزیک در حال مطالعه روش‌هایی برای متوقف کردن یامال در جام جهانی هستند، در حالی که این بازیکن اسپانیایی به دنبال بازگشت به بهترین فرم خود است. این اولین تجربه یامال در جام جهانی خواهد بود، پس از درخشش او در یورو 2024. او با بارسلونا نشان داده که بازیکنی غیرقابل مهار است و در شب‌های خوبش به سختی می‌توان او را متوقف کرد.

اما پاتریس اودریا، مدافع چپ سابق و مشهور، نظر متفاوتی دارد. او در مصاحبه‌ای با ESPN UK گفت: "من یامال را در یک‌به‌یک زنده می‌خوردم! متاسفم، لامین، دوستت دارم اما..." این اظهارات او با لبخند و صراحت همیشگی‌اش بیان شد. او برای تقویت ادعایش به دو ستاره بزرگ فوتبال اشاره کرد: "از کریستیانو، مسی یا دیگر بازیکنان بپرسید که وقتی با من روبرو می‌شدند، من در زمین یک دوست خوب نبودم."

این اظهارات به سرعت بحث و جدل‌هایی را در میان طرفداران و علاقه‌مندان به فوتبال به وجود آورد. برخی یامال را یک استعداد غیرقابل کنترل در یک‌به‌یک می‌دانند، در حالی که دیگران به یاد می‌آورند که مدافعانی که در دوران اوج اودریا در فوتبال اروپا حضور داشتند، چه سطحی از کیفیت را ارائه می‌دادند.

اودریا در طول دوران حرفه‌ای خود با برخی از بهترین مهاجمان نسل خود در لیگ برتر، لیگ قهرمانان و مسابقات بین‌المللی روبرو شده و شهرتی به عنوان یک مدافع سخت و دشوار برای عبور به دست آورده است. او همچنین در یوونتوس این شهرت را تایید کرد و سطح تیم را بالا برد. هرچند که هرگز شاهد رقابت مستقیم بین این دو نخواهیم بود، اما مطمئناً این یک نبرد پرشور و هیجان‌انگیز می‌بود.

در حال حاضر، در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های داغی در این زمینه در حال شکل‌گیری است. برخی کاربران می‌نویسند: "او به آنچه می‌گوید باور ندارد" و "او حتی در اوج خود نمی‌توانست به سرعت یامال برسد." این تنها دو نمونه از پیام‌های زیادی است که در دفاع از ستاره بارسلونا نوشته شده است. همچنین، برخی طرفداران که دوران اوج اودریا را دیده‌اند، به افتخارات او از جمله قهرمانی در لیگ قهرمانان با منچستریونایتد در سال 2008 اشاره کرده‌اند. اما در میان نظرات، برخی نیز به او یادآوری کرده‌اند که در فینال‌های دیگر مقابل مسی شکست خورده است. به هر حال، وب‌سایت‌ها به دو دسته تقسیم شده‌اند، اما اودریا قطعاً این موضوع را با همان شادی همیشگی‌اش پذیرفته است.

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