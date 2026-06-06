به گزارش ایلنا، بخش عمده‌ای از مرکز تاریخی شهر، از جمله کاتدرال متروپولیتانا و خرابه‌های آزتکی معبد مایور، تحت تدابیر امنیتی قرار دارد، اما دولت کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور، بر این نکته تأکید دارد که زوکالو در طول برگزاری مسابقات باز خواهد ماند.

گزارش‌های محلی حاکی از آن است که جمعیتی تا ۱۰۰,۰۰۰ نفر در جشنواره رسمی هواداری فیفا در زمان آغاز مسابقات جام جهانی، که مکزیک در آن به مصاف آفریقای جنوبی خواهد رفت، انتظار می‌رود. این موضوع نگرانی‌های امنیتی را در شهری که درگیر مجموعه‌ای از اعتراضات است، افزایش می‌دهد.

معلمان، قضات، فعالان حقوق حیوانات و خانواده‌های ۱۳۰,۰۰۰ نفر مفقود شده در مکزیک از جمله گروه‌های معترضی هستند که این هفته در پایتخت کشور میزبان اعتراضاتی را برگزار کرده‌اند. معلمان اتحادیه CNTE که خواهان بهبود شرایط کاری هستند، روز جمعه ترافیک را مختل کردند، در حالی که گروه‌های دیگر به ساختمان‌های دولتی حمله کرده و در یک خیابان مسدود شده مسابقه فوتبال برگزار کردند.

در اوایل هفته، پلیس ضد شورش به سمت گروهی از معلمان معترض که یکی از موانع فلزی مسدودکننده زوکالو را شکسته بودند، گاز اشک‌آور شلیک کرد، در حالی که محل برگزاری جشنواره هواداری در حال ساخت بود. اتحادیه‌های معلمان خواستار تعلیق جشنواره هواداری شده‌اند و پدرو هرناندز موریس از CNTE به الجزیره گفت که "توپ نخواهد چرخید" اگر خواسته‌های آن‌ها برآورده نشود، اما دولت از عقب‌نشینی خودداری می‌کند.

دولت شینباوم تحت انتقاد گروه‌های فعال قرار گرفته است که برگزاری جام جهانی را به نیازهای اجتماعی، مانند رسیدگی به بحران هزینه‌های زندگی که بخشی از آن ناشی از گردشگری خارجی است، ترجیح می‌دهد و انتظار می‌رود که اعتراضات در طول برگزاری جام جهانی ادامه یابد. شینباوم قصد دارد خود بازی افتتاحیه را در جشنواره هواداری زوکالو تماشا کند و بلیت خود را به یولت سرانتس کواکوهوا، یک زن بومی ۲۱ ساله از ایالت وراکروز، اهدا کرده است.

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