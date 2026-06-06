به گزارش ایلنا، هاکان صافی در سخنرانی خود گفت: "از زمانی که در سپتامبر گذشته تصمیم به نامزدی گرفتم، هیچ محدودیتی برای خودم قائل نشدم. در مورد نامزدی حتی یک دقیقه هم تردید نکردم. برای خدمت به باشگاه عزیزم، آستین‌ها را بالا زدم و همچنان در حال تلاش هستم. به نظر ما، فنرباغچه دیگر حتی یک دقیقه هم برای از دست دادن ندارد. ما ماه‌ها کار کردیم و باشگاه‌های مختلف اروپا، مدل‌های فوتبال و فرهنگ‌های مختلف را بررسی کردیم. با افراد مهم فوتبال ملاقات کردیم."

او ادامه داد: "با پاولو مالدینی، که عطش قهرمانی میلان را پایان داد، وضعیت و اهداف فنرباغچه را مشخص کردیم. تصمیم گرفتیم که چگونه فوتبال پرشور مورد نظر فنرباغچه را به میدان بیاوریم. هفته‌ها پیش مذاکرات انتقال آغاز شد و تا کنون با سه بازیکن به توافق رسیده‌ایم: لوئیس سوارز، مریح دمیرال و میسون گرینوود. اینجا تمام نشده است. باور کنید، نام‌های بیشتری در راه است. من بدون امضای رسمی صحبت نمی‌کنم. در این توافقات بسیار دقیق فکر کردیم و نام‌هایی را انتخاب کردیم که انتظارات فنرباغچه‌ای‌ها را برآورده کند. من هیچ‌گاه از وعده‌هایم برنمی‌گردم. برای من، وعده یک بار از دهان خارج می‌شود و این را در طول کمپین به شما نشان دادیم. این چیزی است که شایسته فنرباغچه است."

صافی همچنین به نبود دو مدیر اشاره کرد و گفت: "دو مدیر ما در لندن منتظر هستند و زمانی که امضاهای رسمی انجام شود، آنها را به شما معرفی می‌کنم. هفته آینده که حکم ریاست را دریافت کردیم، خواهید دید که هر نامی که اعلام کردیم در کنار شما خواهد بود. ما بسیار خسته و آسیب‌دیده‌ایم و می‌دانم که خیلی از هم جدا شده‌ایم. روزها با هزاران فنرباغچه‌ای ملاقات کردیم، با همه صحبت کردیم و به انتظارات آنها گوش دادیم. ما ۱۲ سال است که قهرمان نشده‌ایم و می‌دانم که صبر شما تمام شده است. اگر ما انتخاب شویم، قول می‌دهم که این انتظار به ۱۳ سال نخواهد رسید. ما فنرباغچه را قهرمان خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد کسی مانع ما شود."

او در پایان به سوالات درباره "مسائل ساختاری" و "حفاظت از حقوق فنرباغچه" پاسخ داد و گفت: "در تاریخ فنرباغچه قهرمانی‌های زیادی به سرقت رفته است و ما باید به این موضوع آگاه باشیم. ما در حفاظت از تلاش‌های مربی و بازیکنانمان با مشکل مواجه شدیم. رقبای ما به راحتی در میدان جولان دادند زیرا میدان خالی بود! من به صحبت درباره گذشته علاقه‌ای ندارم. آنچه گذشته، گذشته است و ما فرصتی برای بازگشت نداریم. من فکر می‌کنم صحبت درباره آینده‌ای که نمایندگی می‌کنم، ارزش بیشتری دارد."

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