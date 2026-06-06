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برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶؛

تیم ملی فوتبال ایران عازم مکزیک شد

تیم ملی فوتبال ایران عازم مکزیک شد
کد خبر : 1795044
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اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ عازم مکزیک شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کاروان تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۸:۳۰ امروز (شنبه) اردوی خود در آنتالیا ترکیه را ترک کرد و برای حضور در کمپ خود در جام جهانی ۲۰۲۶ راهی مکزیک شد.

ملی‌پوشان ایران پس از ۱۹ روز تمرین و برگزاری ۲ بازی دوستانه مقابل گامبیا و مالی در کمپ آنتالیا، با پروازی اختصاصی راهی تیخوانا شدند. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، پرواز تیم ملی پس از توقفی کوتاه در اسپانیا، بامداد فردا در مکزیک به زمین خواهد نشست.

شاگردان امیر قلعه‌نویی پس از ورود به تیخوانا در کمپ اختصاصی خود مستقر شده و تمرینات نهایی را پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی برگزار خواهند کرد.

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