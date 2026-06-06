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بازی دوستانه پرتغال و شیلی در استادیوم جامور

بازی دوستانه پرتغال و شیلی در استادیوم جامور
کد خبر : 1795042
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تیم‌های ملی فوتبال پرتغال و شیلی در یک بازی دوستانه پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ در استادیوم جامور به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

به گزارش ایلنا، بازی دوستانه بین تیم‌های ملی فوتبال پرتغال و شیلی در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۶ در استادیوم جامور برگزار خواهد شد. این دیدار به عنوان بخشی از برنامه‌های آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ در نظر گرفته شده است.

تیم پرتغال به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی در این تورنمنت، به دنبال تقویت ترکیب خود و ارزیابی عملکرد بازیکنانش در این بازی دوستانه است. از سوی دیگر، شیلی نیز به دنبال ایجاد هماهنگی و آمادگی لازم برای رقابت‌های آینده خواهد بود.

این بازی می‌تواند فرصتی مناسب برای هر دو تیم باشد تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنند و به بهترین شکل ممکن برای مسابقات پیش رو آماده شوند.

تیم ملی پرتغال با کنگو، ازبکستان و کلمبیا دیدار خواهد کرد.

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