بازی دوستانه: مراکش مقابل نروژ در سال ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، بازی دوستانه بین تیم‌های ملی مراکش و نروژ در سال ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد. این دیدار به عنوان بخشی از آماده‌سازی تیم‌ها برای مسابقات جام جهانی پیش رو در نظر گرفته شده است.

این بازی در ورزشگاه «اسپورتس ایلاستریتد» برگزار می‌شود و انتظار می‌رود که هر دو تیم با ترکیب‌های قدرتمند خود به میدان بیایند تا آمادگی خود را برای رقابت‌های بزرگ‌تر به نمایش بگذارند.

مراکش در جام جهانی با تیم های برزیل، هایئیتی و اسکاتلند همگروه است و نروژ به مصاف عراق، سنگال و فرانسه خواهد رفت.

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