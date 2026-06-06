به گزارش ایلنا، انریکه ریکلمه، نامزد ریاست رئال مادرید، با برنامه‌ای شامل پنج محور اصلی به میدان آمده است: ورزش، مالکیت باشگاه، هواداران، تأسیسات جدید و ورزشگاه سانتیاگو برنابئو. یکی از بزرگ‌ترین وعده‌های او، جذب ارلینگ هالند، مهاجم نروژی منچسترسیتی است. ریکلمه در روز چهارشنبه، چهار روز قبل از انتخابات، نام این بازیکن را به عنوان وعده انتخاباتی خود مطرح کرد، هرچند که نمایندگان هالند به سرعت هرگونه توافق را رد کردند.

برای هدایت تیم، ریکلمه به دنبال جلب نظر یورگن کلوپ است، اما این گزینه هنوز نامشخص است زیرا کلوپ قبلاً اعلام کرده که در حال حاضر تمایلی به هدایت هیچ تیمی ندارد. علاوه بر این، چهار اسطوره دیگر رئال مادرید نیز در ساختار ورزشی و نهادی باشگاه نقش خواهند داشت: رائول گونزالس به عنوان مدیر ورزشی، فرناندو هیرو به عنوان مدیر آکادمی، و ایکر کاسیاس که قرار است نقش مهمی در ساختار شرکتی باشگاه ایفا کند. همچنین، وینسنت دل بوسکه، قهرمان جهان با اسپانیا در سال ۲۰۱۰، به عنوان مشاور غیرانتفاعی به این تیم ملحق خواهد شد.

ریکلمه در بخش پروژه‌های نهادی خود، بر حفظ مالکیت ۱۰۰ درصدی باشگاه توسط هواداران تأکید دارد و معتقد است که هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به خصوصی‌سازی باشگاه منجر شود. او در طول کمپین انتخاباتی خود گفت: "می‌خواهم اطمینان حاصل کنم که رئال مادرید همیشه ۱۰۰ درصد متعلق به هوادارانش خواهد بود."

از دیگر وعده‌های ریکلمه می‌توان به کاهش حق عضویت به ۵۰ درصد تا زمانی که رئال مادرید دوباره قهرمان لیگ قهرمانان شود، ایجاد فهرست انتظار شفاف برای صدور بلیت‌های جدید و تسهیل دسترسی به تمرینات تیم اول و آکادمی اشاره کرد.

در زمینه تأسیسات، دو پیشنهاد کلیدی ریکلمه شامل ایجاد "شهروندی اجتماعی" و ساخت یک سالن چندمنظوره به نام رئال مادرید آرنا با ظرفیت ۱۵,۰۰۰ نفر است. این پروژه‌ها به دنبال ایجاد درآمدهای جدید برای باشگاه و فراهم کردن امکانات بهتری برای هواداران و اعضای باشگاه هستند.

ریکلمه همچنین به بهبود تجربه هواداران در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو اشاره کرد و بر لزوم افزایش راحتی و خدمات در این ورزشگاه تأکید کرد. او به انتقادات از کمبود امکانات در ورزشگاه اشاره کرد و وعده داد که با ارائه سیستم‌های جدید برای تخصیص بلیت و افزایش شفافیت در مدیریت بلیت‌ها، حضور هواداران و خانواده‌ها را در ورزشگاه تقویت کند.

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