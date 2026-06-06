انتشار فوتوشوتهای جذاب تیم ملی برزیل توسط فیفا: ژستهای جالب نیمار و آنجلوتی (عکس)
فیفا بهطور رسمی عکسهای بازیکنان تیم ملی برزیل را برای جام جهانی ۲۰۲۶ منتشر کرد. این عکسها شامل تمامی بازیکنان و همچنین سرمربی کارلو آنچلوتی است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی برزیل در گروه C جام جهانی قرار دارد و با تیمهای مراکش، اسکاتلند و هایتی همگروه است. برزیل اولین بازی خود را در این مسابقات در تاریخ ۱۳ ژوئن، مقابل مراکش، ساعت ۱۹ به وقت برزیل برگزار خواهد کرد.
عکسهای رسمی تیم ملی برزیل برای جام جهانی ۲۰۲۶ شامل تصاویری از بازیکنانی چون وینی جیونیور، نیمار و رافینیا است. همچنین کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم نیز در این عکسها حضور دارد.