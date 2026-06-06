به گزارش ایلنا، در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، تعداد ۱,۲۴۷ بازیکن از ۴۸ کشور مختلف در این رقابت‌ها شرکت خواهند کرد. از این تعداد، ۳۱۹ بازیکن از جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر باقی‌مانده‌اند. آرژانتین، قهرمان فعلی، و سوئیس، هر کدام با ۱۷ بازیکن، بیشترین تعداد بازیکن باقی‌مانده را دارند.

برزیل در این رده‌بندی در جایگاه سوم قرار دارد و ۱۵ بازیکن از تیم ملی خود را از جام جهانی قبلی به این دوره منتقل کرده است. این بازیکنان شامل: آلیسون، ادرسون، وِورتون، دانیلو، برمر، مارکینیوش، الکس ساندرو، برونو گیمارش، کاسمیرو، فابیño، لوکاس پاکتا، گابریل مارتینلی، نیمار، وینی جونیور و رافینیا هستند.

در ادامه، چهار تیم دیگر نیز با ۱۴ بازیکن باقی‌مانده به ترتیب بلژیک، کرواسی، ایران و اروگوئه قرار دارند.

علاوه بر بازیکنان، در بین مربیان نیز ۹ نفر از کسانی که در جام جهانی ۲۰۲۲ حضور داشتند، در این دوره نیز به عنوان سرمربی فعالیت خواهند کرد. از این میان، لیونل اسکالونی و دیدیه دشان، که در فینال جام جهانی قطر حضور داشتند، به عنوان دو مربی برجسته شناخته می‌شوند. اسکالونی به عنوان سرمربی آرژانتین برای دومین بار در جام جهانی شرکت می‌کند و دشان نیز برای چهارمین بار متوالی هدایت تیم ملی فرانسه را بر عهده دارد.

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