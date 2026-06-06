الیسون و صلاح، رقبای قدیمی در دیدار برزیل و مصر
الیسون بکر، دروازهبان برزیلی، در آستانه دیدار دوستانه برزیل و مصر، به یاد دوستی و همکاری ۱۰ سالهاش با محمد صلاح، ستاره مصری، اشاره کرد. این دو بازیکن که در باشگاه لیورپول با هم همبازی بودند، اکنون به عنوان رقبای ملی در میدان حاضر میشوند.
به گزارش ایلنا، الیسون بکر و محمد صلاح، دو بازیکن برجسته فوتبال، در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۳ در آخرین بازی خود با هم در لیورپول، به تساوی ۱-۱ مقابل برنتفورد رسیدند. حالا این دو ستاره در دیدار دوستانه برزیل و مصر که در کلیولند برگزار میشود، دوباره به میدان میروند. این بازی در ساعت ۱۹ به وقت برزیل برگزار خواهد شد.
الیسون و صلاح برای اولین بار در جولای ۲۰۱۶ در رم با یکدیگر آشنا شدند و از نیمه دوم سال ۲۰۱۸ تا ماه گذشته در لیورپول همبازی بودند. در این مدت، آنها نه عنوان قهرمانی را با هم کسب کردند و دوستی عمیقی را شکل دادند.
این دو بازیکن در سال ۲۰۱۸ و در نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا، در دیداری به یاد ماندنی به مصاف یکدیگر رفتند. در آن بازی، صلاح دو گل زیبا به ثمر رساند و به تیمش کمک کرد تا با نتیجه ۵-۲ پیروز شود. این پیروزی برای رم کافی نبود، زیرا در بازی برگشت، لیورپول با نتیجه ۳-۱ قهرمان شد.
در طول همکاری خود، الیسون و صلاح موفق به کسب عناوینی چون لیگ قهرمانان اروپا، جام جهانی باشگاهها، دو بار قهرمانی در لیگ برتر و چندین عنوان دیگر شدند. آنها در مجموع ۳۱۷ بازی با هم انجام دادند و صلاح ۱۷۷ گل برای تیم به ثمر رساند. جالب است که الیسون، به عنوان دروازهبان، نیز یک گل به ثمر رسانده است که در بازی مقابل وست برومویچ در سال ۲۰۲۱ به ثبت رسید.
این دیدار دوستانه، فرصتی برای هر دو بازیکن است تا در کنار هم به یاد خاطرات شیرین گذشته و رقابتهای آینده بپردازند. در حالی که آنها اکنون به عنوان رقبای ملی در میدان حاضر میشوند، تصویر دوستی و همکاری آنها همچنان در دل هواداران لیورپول زنده خواهد ماند.