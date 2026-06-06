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گابی: تجربه دعوت به تیم ملی برای جام جهانی را با شادی و هیجان گذراندم

گابی: تجربه دعوت به تیم ملی برای جام جهانی را با شادی و هیجان گذراندم
کد خبر : 1795025
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گابی، هافبک جوان بارسلونا، با ابراز شادی و هیجان از دعوتش به تیم ملی اسپانیا برای جام جهانی 2026، به یادآوری لحظات دشواری که به خاطر مصدومیت زانو پشت سر گذاشته است، پرداخت.

به گزارش ایلنا، گابی در مصاحبه‌ای به تشریح لحظه‌ای پرداخت که خبر دعوتش به تیم ملی اسپانیا را دریافت کرد. او در کنار لامین یامال، هکتور فورت و کادر پزشکی بارسلونا بود که نامش اعلام شد و این خبر با یک فریاد شادمانی از سوی او همراه بود. این هافبک جوان، که به خاطر مصدومیت‌های اخیرش ماه‌های سختی را سپری کرده، از این دعوت به عنوان بزرگ‌ترین افتخار خود یاد کرد.

در ویدیویی که فدراسیون فوتبال اسپانیا منتشر کرده، گابی به واکنش خود هنگام شنیدن نامش اشاره کرد و گفت: "واقعاً بسیار عصبی بودم و نمی‌خواستم دعوتنامه را ببینم. لامین به من گفت که با هم آن را ببینیم و وقتی نامم را شنیدم، احساس شادی فوق‌العاده‌ای داشتم. نمایندگی از اسپانیا در جام جهانی یکی از بزرگ‌ترین افتخارات است و رفتن به دومین جام جهانی‌ام برایم افتخار بزرگی است."

او همچنین به مصدومیت جدی زانویش اشاره کرد و گفت: "فوتبال برای من بهترین چیز است، اما متأسفانه مصدومیت‌ها می‌توانند به راحتی به پایان کار یک بازیکن منجر شوند. در ذهنم فقط آرزو و این ایده بود که هیچ‌کس نمی‌تواند مرا متوقف کند. می‌دانستم اگر به خوبی از مصدومیت برگردم و در بازی‌های مهم عملکرد خوبی داشته باشم، می‌توانم به جام جهانی بروم."

گابی با هیجان ادامه داد که تمام رنج‌هایی که به خاطر مصدومیتش متحمل شده، به او آموخته است که از فوتبال لذت ببرد و گفت: "این جام جهانی، چه بازی کنم و چه نه، برای من بسیار لذت‌بخش خواهد بود."

 

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