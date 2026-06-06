فوری: ستاره خط دفاعی آرژانتین به دلیل مصدومیت از لیست جام جهانی خط خورد
مدافع آرژانتینی، لئوناردو بالردی، به دلیل مصدومیت از لیست تیم ملی کشورش برای جام جهانی 2026 کنار گذاشته شد.
به گزارش ایلنا، لئوناردو بالردی، مدافع تیم ملی آرژانتین، به دلیل یک مصدومیت عضلانی در پای راست خود که در تمرین روز جمعه رخ داد، از لیست 26 نفره تیم ملی برای جام جهانی حذف شد. فدراسیون فوتبال آرژانتین هنوز نام جانشین او را اعلام نکرده است.
در بیانیهای که از سوی تیم ملی آرژانتین منتشر شد، آمده است: "مدافع تیم ملی، لئوناردو بالردی، دچار مصدومیت عضلانی در پای راست شده و نمیتواند در ترکیب تیم برای جام جهانی حضور داشته باشد. برایت آرزوی سلامتی و بهبودی سریع داریم، دوست عزیز!"
طبق گزارش TYC Sports، بالردی برای بهبودی به سه هفته زمان نیاز دارد. آرژانتین در تاریخ 16 ژوئن در اولین بازی خود در جام جهانی به مصاف الجزایر خواهد رفت و در گروه J با تیمهای اتریش و اردن نیز همگروه است. سرمربی تیم، لیونل اسکالونی، تا تاریخ 15 ژوئن فرصت دارد تا جانشین بالردی را معرفی کند.
بالردی 27 ساله و یکی از بازیکنان کلیدی تیم الماس مارسی است. در شمارهگذاری که دو روز پیش توسط آرژانتین اعلام شد، او شماره 2 را برای حضور در جام جهانی دریافت کرده بود.
آرژانتین در یک بازی دوستانه به مصاف هندوراس خواهد رفت و سپس در روز سهشنبه با ایسلند، آخرین تست خود قبل از شروع جام جهانی را برگزار خواهد کرد.