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فدراسیون فوتبال ترکیه در انتظار انتخاب رئیس جدید فدراسیون

فدراسیون فوتبال ترکیه در انتظار انتخاب رئیس جدید فدراسیون
کد خبر : 1795022
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هیجان انتخاباتی در فدراسیون فوتبال ترکیه با آغاز جلسه عمومی فوق‌العاده در روز شنبه به اوج خود رسید.

به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال ترکیه در روز شنبه با برگزاری یک جلسه عمومی فوق‌العاده، به استقبال از انتخابات جدید خود رفت. در این انتخابات، دو چهره شناخته شده، یعنی رئیس سابق فدراسیون، عزیز ییلدیریم و مدیر سابق، هاکان سافی، برای تصدی پست ریاست به رقابت خواهند پرداخت.

هاکان سافی، یکی از نامزدهای ریاست، با اعلام توافقات خود با چندین بازیکن، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. این اقدام او به نظر می‌رسد که می‌تواند تأثیر زیادی بر روند انتخابات داشته باشد و هواداران را به سمت خود جذب کند.

 

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