به گزارش ایلنا، در بیانیه‌ای، سالیوان 77 ساله اعلام کرد که "تعداد کمی از ادعاهای نادرست" علیه او مطرح شده و به‌طور قاطع این ادعاها را رد کرد. او گفت که "اتهامات چند دهه‌ای مربوط به زندگی شخصی‌ام" "غیرواقعی و کاملاً نادرست" هستند. سالیوان که به مدت 16 سال در این سمت فعالیت کرده، اظهار داشت که برای تمرکز کامل بر مبارزه با این اتهامات نادرست، از سمت خود کناره‌گیری کرده است.

او همچنین اعلام کرد که قصد دارد به‌دلیل افترا از بی‌بی‌سی و هر رسانه دیگری که این اتهامات افترا آمیز را تکرار کند، شکایت کند. وستهام در پایان فصل 2025-26 از لیگ برتر سقوط کرد و در جایگاه 18 قرار گرفت. سالیوان افزود: "در زمانی که باشگاه با چالش‌ها و مسائل مهمی روبرو است، نمی‌خواهم مسائل شخصی‌ام به حواس‌پرتی یا منبعی از بی‌ثباتی تبدیل شود."

در بیانیه‌ای از سوی باشگاه، وستهام اعلام کرد که سالیوان هرگونه "رفتار غیرقانونی" را رد کرده و برای جلوگیری از اختلال در باشگاه، در حالیکه به این موضوع به‌طور خصوصی رسیدگی می‌کند، از سمت خود کناره‌گیری کرده است. سالیوان از زمان درگذشت شریک تجاری‌اش، دیوید گلد، در ژانویه 2023، بزرگترین سهام‌دار باشگاه بوده و 38.8 درصد از سهام را در اختیار دارد.

سالیوان و گلد در ژانویه 2010 به‌عنوان رئیس مشترک وستهام منصوب شدند. وستهام اعلام کرد که هیچ‌یک از اتهامات مطرح شده به وستهام یونایتد یا عملیات آن مربوط نمی‌شود. مدیرعامل موقت، کریم ویرانی، به‌عنوان مسئول ادامه فعالیت‌های روزمره باشگاه معرفی شده است. باشگاه در آینده به‌روزرسانی‌هایی درباره ساختار هیئت مدیره ارائه خواهد داد، اما در حال حاضر هیچ اظهار نظری نخواهد کرد.

سالیوان و گلد پیش از این از سال 1993 تا 2009 مالک مشترک باشگاه بیرمنگام سیتی بودند. آن‌ها نظارت بر انتقال وستهام از استادیوم آپتون پارک به استادیوم لندن در سال 2016 و همچنین قهرمانی در لیگ کنفرانس در سال 2023 را بر عهده داشتند. بهترین جایگاه وستهام در لیگ برتر در دوران مدیریت آن‌ها، ششم در سال 2021 بود، اما این باشگاه در سه فصل از چهار فصل گذشته در نیمه پایینی جدول قرار گرفت و دوره 14 ساله‌اش در لیگ برتر ماه گذشته به پایان رسید. هواداران وستهام در طول فصل 2025-26 بارها خواستار کناره‌گیری سالیوان و بارونس برادی شدند. برادی در تاریخ 15 آوریل از سمت خود به‌عنوان نایب رئیس کناره‌گیری کرد.

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