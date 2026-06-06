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بهترین زمان برای هری کین: درخشش در جام جهانی و کسب توپ طلا

بهترین زمان برای هری کین: درخشش در جام جهانی و کسب توپ طلا
کد خبر : 1795019
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هری کین، کاپیتان تیم ملی انگلستان و بهترین گلزن تاریخ این کشور، در آستانه جام جهانی 2026 قرار دارد و امیدهای انگلستان را برای کسب موفقیت به دوش می‌کشد.

به گزارش ایلنا، هری کین در آخرین مرحله از بهترین فصل حرفه‌ای خود، به عنوان کاپیتان تیم ملی انگلستان، به دنبال تحقق آرزوهای ناتمام خود در جام جهانی است. او به عنوان «آقای غیرقابل جایگزینی» انگلستان شناخته می‌شود، که این موضوع در بازی‌های دوستانه اخیر تیم تحت هدایت توماس توخل به وضوح نمایان شد، جایی که انگلستان در برابر اروگوئه به تساوی رسید و سپس در برابر ژاپن شکست خورد.

نگرانی اصلی توخل در آستانه شروع کمپین جام جهانی در 17 ژوئن برابر کرواسی، وضعیت بدنی کین است. او با 78 گل در 112 بازی، بهترین گلزن تاریخ انگلستان است و هیچ بازیکنی در سطح او وجود ندارد. اگر کین در فرم فوق‌العاده‌ای که در این فصل با بایرن مونیخ 66 گل در 56 بازی به ثمر رسانده، باقی بماند، امیدهای انگلستان به شدت افزایش خواهد یافت.

کین در طول دوران حرفه‌ای خود با ناکامی‌های زیادی روبرو بوده است، از جمله شکست در فینال‌های متوالی جام ملت‌های اروپا و نیمه‌نهایی جام جهانی 2018. اما اکنون با فرم و آمادگی عالی، به نظر می‌رسد که زمان مناسبی برای او و انگلستان برای غلبه بر موانع 60 ساله باشد.

پاول رابینسون، دروازه‌بان سابق انگلستان، در این باره گفت: «کین بازیکنی است که انگلستان نمی‌تواند بدون او به میدان برود. او غیرقابل جایگزینی است.» او همچنین به حضور ایوان تونی و الی واتکینز اشاره کرد، اما تأکید کرد که هیچ‌کس نمی‌تواند جای کین را بگیرد.

کین در تورنمنت‌های بزرگ همیشه خوش‌شانس نبوده است. او در یورو 2016 با آمار ناامیدکننده‌ای روبرو شد و در جام جهانی 2018 به عنوان بهترین گلزن شناخته شد. در یورو 2020 نیز با چهار گل به فینال رسید، اما در جام جهانی 2022 با ناکامی روبرو شد.

کین اکنون در آستانه کسب توپ طلا قرار دارد و با توجه به عملکرد فوق‌العاده‌اش در این فصل، شانس بالایی برای کسب این عنوان دارد. رابینسون معتقد است که او شایسته این جایزه است و هیچ دلیلی برای عدم کسب آن وجود ندارد. انگلستان و توخل امیدوارند که کین بتواند با هدایت تیم به موفقیت در جام جهانی، این عنوان را به دست آورد.

 

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