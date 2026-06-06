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قطع بازی دوستانه عربستان به دلیل طوفان رعد و برق در تگزاس

قطع بازی دوستانه عربستان به دلیل طوفان رعد و برق در تگزاس
کد خبر : 1795017
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بازی دوستانه تیم ملی عربستان سعودی مقابل پورتوریکو در تگزاس به دلیل شرایط جوی شدید به مدت نزدیک به دو ساعت متوقف شد.

به گزارش ایلنا، بازی در استادیوم Q2 در آستین در دقیقه ۲۱ به دلیل طوفان‌های رعد و برق و خطرات ناشی از آن متوقف شد و به تماشاگران اعلام شد که به مکان‌های امن بروند.

پس از وقوع چندین صاعقه، بازی دوباره از سر گرفته شد و در نهایت عربستان سعودی با نتیجه ۳-۰ پیروز شد. جام جهانی ۲۰۲۶ که در کشورهای کانادا، مکزیک و ایالات متحده برگزار می‌شود، از ۱۱ ژوئن آغاز خواهد شد.

این رقابت در اوج فصل طوفان‌های رعد و برق در چندین شهر میزبان برگزار می‌شود و اگر صاعقه‌ای در فاصله هشت مایلی از استادیوم شناسایی شود، بازی متوقف خواهد شد. در این صورت، یک شمارش معکوس ۳۰ دقیقه‌ای آغاز می‌شود و هر بار که صاعقه‌ای در این فاصله رخ دهد، شمارش معکوس دوباره به ۳۰ دقیقه بازنشانی می‌شود.

در حالی که استادیوم Q2 در طول جام جهانی میزبان هیچ مسابقه‌ای نخواهد بود، دو استادیوم در تگزاس در طول این تورنمنت مورد استفاده قرار خواهند گرفت. استادیوم هیوستون میزبان هفت مسابقه خواهد بود، در حالی که استادیوم دالاس نه مسابقه را میزبانی خواهد کرد، از جمله بازی گروهی انگلستان مقابل کرواسی. هر دو مکان دارای سقف‌های جمع‌شونده هستند که می‌تواند تأثیر شرایط جوی را کاهش دهد.

سال گذشته، جام جهانی باشگاه‌ها در ایالات متحده برگزار شد و بازی چلسی در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل بنفیکا در شارلوت به مدت چهار ساعت و ۳۹ دقیقه به طول انجامید، زیرا یکی از چندین بازی بود که به دلیل طوفان‌های تابستانی متوقف شد.

همچنین انتظار می‌رود که گرما نیز در جام جهانی یک مشکل باشد، به طوری که محققان هشدار داده‌اند که دما در ۱۴ از ۱۶ استادیوم مورد استفاده ممکن است به سطوح خطرناک برسد. عربستان سعودی روز چهارشنبه آخرین بازی دوستانه خود را مقابل سنگال برگزار خواهد کرد و سپس در تاریخ ۱۵ ژوئن کار خود را در جام جهانی مقابل اروگوئه در استادیوم میامی آغاز خواهد کرد.

آن‌ها همچنین بازی‌های گروه H را در مقابل اسپانیا در آتلانتا در تاریخ ۲۱ ژوئن و کاپ‌ورد در هیوستون در تاریخ ۲۷ ژوئن خواهند داشت.

 

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