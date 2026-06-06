نورافکن و طاهری همراه تیم ملی به مکزیک نرفتند

به گزارش ایلنا، در حالی که کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای برپایی اردوی نهایی خود راهی تیخوانای مکزیک شده است، امید نورافکن و کسری طاهری در جمع مسافران این سفر حضور ندارند.

این دو بازیکن که پیش از این از فهرست نهایی تیم ملی کنار گذاشته شده بودند، تصمیم گرفتند به ایران بازگردند و کاروان ملی‌پوشان را در مسیر مکزیک همراهی نکنند.

این در شرایطی است که امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، پیش‌تر اعلام کرده بود بازیکنانی که از فهرست نهایی خط خورده‌اند نیز می‌توانند در صورت تمایل همراه تیم ملی در اردوی مکزیک حضور داشته باشند.

با این حال نورافکن و طاهری ترجیح دادند پس از پایان اردوی آنتالیا به تهران بازگردند و در ادامه برنامه‌های تیم ملی در مکزیک حضور نداشته باشند.

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