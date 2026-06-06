خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نورافکن و طاهری همراه تیم ملی به مکزیک نرفتند

نورافکن و طاهری همراه تیم ملی به مکزیک نرفتند
کد خبر : 1795001
لینک کوتاه کپی شد.

امید نورافکن و کسری طاهری، دو بازیکن خط‌خورده تیم ملی فوتبال ایران، برخلاف برخی دیگر از نفرات از فهرست نهایی، همراه کاروان ایران راهی مکزیک نشدند و به تهران بازگشتند.

به گزارش ایلنا،  در حالی که کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای برپایی اردوی نهایی خود راهی تیخوانای مکزیک شده است، امید نورافکن و کسری طاهری در جمع مسافران این سفر حضور ندارند.

این دو بازیکن که پیش از این از فهرست نهایی تیم ملی کنار گذاشته شده بودند، تصمیم گرفتند به ایران بازگردند و کاروان ملی‌پوشان را در مسیر مکزیک همراهی نکنند.

این در شرایطی است که امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، پیش‌تر اعلام کرده بود بازیکنانی که از فهرست نهایی خط خورده‌اند نیز می‌توانند در صورت تمایل همراه تیم ملی در اردوی مکزیک حضور داشته باشند.

با این حال نورافکن و طاهری ترجیح دادند پس از پایان اردوی آنتالیا به تهران بازگردند و در ادامه برنامه‌های تیم ملی در مکزیک حضور نداشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی