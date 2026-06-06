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کریمی: تکلیف نهایی سهمیه آسیا به‌زودی مشخص می‌شود

کریمی: تکلیف نهایی سهمیه آسیا به‌زودی مشخص می‌شود
کد خبر : 1795000
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جلسه کارگروه تعیین نماینده ایران در رقابت‌های آسیایی امروز با حضور مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برگزار شد و در آن درباره سناریوهای مختلف برای مشخص شدن تیم سوم فوتبال ایران در آسیا تصمیم‌گیری شد.

به گزارش ایلنا، حجت کریمی، عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، درباره خروجی جلسه کارگروه تعیین نماینده ایران در رقابت‌های آسیایی اظهار کرد: «در این جلسه به این نتیجه رسیدیم که اگر رأی مربوط به باشگاه گل‌گهر از سوی کمیته استیناف تا تاریخ ۳۱ خردادماه تأیید شود، این تیم به عنوان نماینده ایران در رقابت‌های آسیایی سطح دو حضور پیدا خواهد کرد.»

وی افزود: «در صورتی که رأی گل‌گهر تا پایان خردادماه تأیید نشود، دیداری بین تیم‌های پرسپولیس و چادرملو برگزار خواهد شد و تیم برنده این مسابقه به مصاف گل‌گهر می‌رود. برنده نهایی این رقابت، سهمیه حضور در مسابقات آسیایی سطح دو را به دست خواهد آورد.»

عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال درباره زمان برگزاری این مسابقات گفت: «بر اساس تصمیم اتخاذ شده، دیدار نخست پنجم تیرماه و بازی دوم نهم تیرماه برگزار خواهد شد. محل برگزاری مسابقات نیز از سوی سازمان لیگ تعیین می‌شود و بازی‌ها بدون حضور تماشاگران خواهد بود.»

کریمی در خصوص اعتراض مدیرعامل پرسپولیس به روند برگزاری جلسات عنوان کرد: «ایشان امکان حضور در جلسه را داشتند اما در نشست شرکت نکردند. ریاست این کارگروه بر عهده آقای اسفندیارپور بود و موضوعات مطرح شده از سوی مسئولان ذی‌ربط پیگیری خواهد شد.»

وی درباره برخی مسائل مرتبط با اعزام‌ها و اخذ ویزا نیز اظهار داشت: «باید پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شود. به اعتقاد من، بهتر است افرادی که حضورشان ضرورت بیشتری دارد در اولویت قرار بگیرند و برخی افراد شاید نیازی به حضور در این فهرست نداشته باشند.»

کریمی در پایان درباره مسائل مالی مطرح شده در جلسه گفت: «مبلغی در جلسه اعلام شد و عنوان کردند که حدود یک میلیون دلار در نظر گرفته شده است که جزئیات آن پس از جام جهانی مشخص خواهد شد.»

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